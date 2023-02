El secuestro de la concejal de Maracena ya es causa secreta en el Juzgado y el Ayuntamiento manda expedientes a Fiscalía

El caso del secuestro de la concejal de Maracena Vanessa Romero, por parte de la pareja de la alcaldesa del municipio, Berta Linares, ya ha aterrizado en el Juzgado de Instrucción 5 de Granada, cuyo titular, en funciones de guardia, ha ordenado este viernes declarar la causa secreta, además de tomar declaración al supuesto autor de los hechos ocurridos el pasado martes, quien ha permanecido detenido por la Guardia Civil desde ese mismo. El delegado del Gobierno, Pedro Fernández, apuntó hoy que durante ese tiempo el investigado no ha querido declarar.

Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), a lo largo del día se resolverá sobre la situación personal del presunto secuestrador de la concejal, es decir, si se ordena o no el ingreso en prisión, una posible fianza o su imputación con cargos. Tras recibir traslado del juez, la Fiscalía ha pedido prisión para al investigado.

La Policía Judicial de la Guardia Civil, que investiga los hechos ocurridos y ante la que ha declarado varias veces la propia víctima, ordenó el jueves al Ayuntamiento de Maracena que salvaguarde y custodie los expedientes de varias áreas municipales tan importantes como Urbanismo y Contratación, además de la Secretaría e Intervención.

Expedientes a Fiscalía

Este paso de los investigadores ha constatado el hecho de que la investigación ha tomado una posible derivada política y este mismo viernes ya ha tenido consecuencias en ese sentido. El Ayuntamiento de Maracena ha informado de que su alcaldesa, Berta Linares, que era pareja del detenido por el secuestro, ha dado orden de remitir a la Fiscalía los expedientes del área de Urbanismo desde el año 2007 "para su revisión, si procediera, y sin haberlo solicitado la Fiscalía”, ha recalcado. Asimismo, la alcaldesa anuncia que va a licitar una auditoria penal porque “no vamos a permitir que se ponga en cuestión ni se manche la imagen, el trabajo y la gestión del Ayuntamiento a lo largo de todos estos años donde Maracena se ha convertido en el mejor municipio para vivir”.

Al mismo tiempo, en el comunicado remitido, el Consistorio informa de la convocatoria de un pleno extraordinario el miércoles 1 de marzo a las 10:00 horas. Así lo ha anunciado Linares tras las peticiones de la oposición, aunque subraya que los peticionarios no contaban con el tercio necesario para convocarlo. A pesar de ello, la regidora ha accedido a la demanda para dar explicaciones.

"Nerviosismo de Romero por no ir en las listas"

El viceportavoz del equipo de Gobierno, Antonio García Leiva, asegura que es “inexplicable cómo la oposición dice no tener constancia de las supuestas irregularidades del Consistorio y ahora se pongan de líderes contra la corrupción”. El edil añade que "entiende el nerviosismo de Romero por no ir en las listas, pero no es excusa para poner en duda el trabajo de tantos años". De este modo, el concejal socialista confirma la información dada por el esposo de Vanessa Romero a este periódico, cuando declaró que la alcaldesa no quería a su mujer para las próximas listas electorales del 28 de mayo. También se refiere a las informaciones transmitidas por personas del entorno de Romero, que aseguran que la edil ha denunciado ante la Guardia Civil que había motivos políticos que podrían haber provocado su detención ilegal por parte de la pareja de la alcaldesa.

Después de decir esto, tanto la alcaldesa como García Leiva trasladan públicamente su apoyo a la concejal que fue secuestrada “por el horror que ha tenido que vivir”.