La investigación del secuestro de la concejal de Maracena se extiende al Ayuntamiento: la clave está en los papeles

La investigación abierta por el caso de la concejal de Maracena secuestrada en su coche por el novio de la alcaldesa del municipio, Berta Linares, se ha extendido ya de forma clara a lo que ocurre y se mueve en el interior del Ayuntamiento de este municipio granadino de 22.000 habitantes que linda con la capital. El entorno de la víctima ha coincidido en apuntar como posible motivo de fondo el miedo de algunas personas a que la edil Vanessa Romero desvelara posibles irregularidades o corruptelas, sobre todo urbanísticas. La Policía Judicial ha dado pasos en esa dirección al ordenar al Consistorio de Maracena que salvaguarde todos los documentos y expedientes de las principales áreas y Concejalías.

La Policía Judicial de la Guardia Civil remitió ayer un escrito al Ayuntamiento de Maracena para ordenar a sus responsables políticos y técnicos que custodien debidamente esos expedientes municipales correspondientes a las áreas de Urbanismo y Contratación, así como todos los documentos que pasan por Secretaría e Intervención, según explicaron fuentes municipales.

El requerimiento, que ha llegado por correo a trabajadores municipales, tiene como finalidad evitar la modificación o destrucción de los expedientes. El objetivo es "evitar la modificación de dichos expedientes, y así ponerlos a disposición judicial ante cualquier requerimiento en cumplimiento de la legalidad y transparencia, y asimismo garantizar el funcionamiento de todas las áreas”.

Según fuentes municipales, el área informática del Ayuntamiento ordenó a última hora, y después de recibir la orden de la Policía Judicial, que se cierren todos los ordenadores y que hoy, en el software por el que se tiene acceso a expedientes y documentación, aparecerán instrucciones más precisas.

Relación con la alcaldesa

Varios familiares, incluido el esposo de la concejal secuestrada que habló con este periódico, aseguran que la relación entre Romero y la alcaldesa no era buena y había motivos políticos como la negativa de la concejal secuestrada a firmar algunos expedientes que a ella le habría parecido de dudosa legalidad. Durante una nueva declaración de la edil ante la Guardia Civil este jueves por la mañana, su tía (que además es concejal del Ayuntamiento) habló con los periodistas en la puerta de la Comandancia y apuntó a asuntos "principalmente urbanísticos" de anteriores legislaturas como posible móvil del secuestro sufrido. Esperanza Romero, que pertenece al Grupo Mixto en el Consistorio, cree que Romero "tenía documentación importante" en su poder, y que había sido relegada de la cartera de Urbanismo al negarse a firmar algunos documentos.

Por otra parte, el detenido no será puesto a disposición judicial hasta este viernes, lo que significa que la Guardia Civil, que lo detuvo el martes pasado, ha previsto agotar el plazo máximo legal de 72 horas antes de llevar a la pareja de la alcaldesa ante la autoridad judicial, que será la encargada de llevar la instrucción del caso y ordenar las diligencias oportunas para dar curso a la investigación. El PP ha expuesto hoy su temor a que se produzcan registros en las dependencias municipales en las próximas horas.

Tras su primera declaración el mismo día del secuestro, Vanessa Romero volvió el jueves por la mañana a la Comandancia de la Guardia Civil de Granada capital donde estaría reconociendo dos armas supuestamente usadas por el secuestrador para perpetrar el rapto, un machete y una pistola, que ha resultado falsa. En las puertas del mismo, la tía y también concejal, Esperanza Romero, que antes pertenecía al grupo de Adelante Andalucía, ha explicado sus sospechas previas sobre algunas cosas, pero ya que ha pasado esta cosa tan desagradable, esperamos a que dé lugar a que salgan a la luz. No puedo decir cuáles son porque mientras no las tenga claras, y que la justicia diga que eso estaba ahí, no voy a decir diga que esto es por esto", ha apuntado Romero.

La tía de la concejal ha matizado que "Vanessa no ha sido explícita ante los demás" sobre los posibles asuntos que han llevado a este suceso, aunque apunta que "creo que tenía documentación importante, urbanística, principalmente, pero creo que de todo", ha contestado a preguntas de los periodistas. Ante otra cuestión sobre si esas sospechas podían salpicar a su sobrina al haber sido edil de Urbanismo de Maracena, Esperanza Romero descarta esa opción "porque ella es la primera legislatura en la que está y esto viene de antes". Si por esa época se entiende que es la de Noel López, anterior alcalde de la localidad y en la actualidad secretario de organización del PSOE-A y secretario segundo de la Mesa del Parlamento de Andalucía, la tía de la concejal secuestrada contestó que "sí".

"Ella cree que la causa es que no firmó una documentación durante su etapa en Urbanismo", ha incidido Esperanza Romero ante los medios de comunicación. ¿Había tiranteces? "Sí, más o menos. Tampoco quiero confirmar nada porque estoy dentro de la oposición y puedo tener consecuencias, pero sí, es lo que sospechamos", abundó la tía de la edil. El marido de la secuestrada sí afirmó con toda rotundidad a este periódico que la relación era mala y que la alcaldesa no iba a permitir que su mujer volviera a ir en la lista electoral el próximo 28 de mayo.

"Va a hablar porque por todo lo que está pasando, ya que la han obligado, va a hablar. Es posible que sea para destapar cosas", ha remarcado Esperanza Romero, que apunta a que su sobrina "llevaba mal" que la hubieran relegado del cargo de Urbanismo a un área de menor importancia, por lo que la familiar no descarta que, tras este episodio, deje la política.

Comisión de investigación

Uno de los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Maracena, el Partido Popular, ha reclamado la creación "urgente" de una comisión de investigación "que aclare con luz y taquígrafos la gestión municipal tras las últimas informaciones que han transcendido", en referencia al secuestro de la concejal Vanessa Romero y las posibles motivaciones políticas que su entorno ha denunciado.

El vicesecretario del Partido Popular de Granada, Eric Escobedo, ha requerido a la alcaldesa de la localidad, Berta Linares, que aclare qué expedientes municipales están en posesión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a qué áreas del gobierno local de Maracena pertenecen. "Dada la gravedad de las informaciones", el popular insta a la primera edil a poner todos los medios municipales a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para aclarar cuanto antes lo ocurrido.