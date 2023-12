El testimonio de un estudiante de Granada en Praga tras el tiroteo en el centro de la ciudad

"La sensación que hay en la calle no es de preocupación, la gente entiende que es un hecho aislado, y una vez que ha terminado todo, hay que seguir con la rutina. Yo mismo he tenido que ir una hora después al centro en tranvía y lo que llama la atención es el gran despliegue policial y la cantidad de ambulancias que volvían", explica a Granada Hoy Carlos Fernández, estudiante de Ciencias del Deporte de Granada que se encuentra de Erasmus en Praga.

A mediodía, mensajes con malas noticias no dejaban de llegar a un grupo de Erasmus en Praga. Un estudiante de 24 años estaba sembrando el pánico en la Universidad de Carolina y en sus inmediaciones tras comenzar a disparar contra sus compañeros en la Facultad de Filosofía y Letras. Un sucesos que ha dejado al menos 15 muertos y más de una veintena de personas heridas.

"Cuando todo ha sucedido estaba en la residencia, pero realmente no me he enterado hasta un poco después, cuando iba en el tranvía de camino al centro he empezado a ver todos los mensajes que estaban mandado por un grupo que tenemos los Erasmus en Praga, por ahí han ido mandado todas las noticias que iban saliendo para no perder ni un detalle", señala.

Una de las primeras cosas que ha hecho este estudiante granadino tras ver todo lo que estaba pasando ha sido ponerse en contacto rápidamente con su familia, "les he escrito para que supiesen que estaba bien y para que no se preocupasen antes de tiempo si veían las noticias".

Fernández asegura que pese a que él y sus compañeros no tienen sensación de medio como tal porque se trata de un hecho aislado que puede pasar en cualquier sitio, entiende que otros alumnos de la universidad en la que ha ocurrido todo tienen que estar pasándolo mal por todo lo que ha sucedido. "Me ha sorprendido bastante porque todo el mundo nos decía que Praga era una ciudad muy segura, y de hecho algunos compañeros de la residencia han hablado con otros estudiantes checos que se encontraban por el centro y estaban bastante sorprendidos porque era la primera vez que vivían algo así".

Conmoción en Praga

El tiroteo vivido este jueves en el centro de Praga se ha saldado con la vida de al menos 15 personas y más de una veintena de heridos.

Según publica el portal de investigación Seznam Zpravy, el responsable del suceso, un estudiante de 24 años, vivía en Kladno, una localidad al oeste de Praga, donde se sospecha que asesinó a su padre antes de cometer el homicidio.

"Un chico callado e introvertido. No se divertía mucho con nosotros", declaró al citado portal una compañera de clase del joven, que había concluido con éxito el ciclo de bachillerato en Historia. Escribía en cirílico en la red social Telegram, donde creó un perfil el 9 de diciembre y desde donde llegó a lanzar amenazas e incluso dijo que cometería un suicidio, algo que la policía ha confirmado.

En esa red el sospechoso escribió que se había inspirado en Alin Afanashikn, un joven de un liceo de Bryansk (Rusia), sospechoso de haber cometido un atentado el pasado día 7 en el que murieron dos personas.