Los puentes de la Carrera del Darro quedarán libres para evacuación en Semana Santa

El plan de autoprotección diseñado dentro del Plan Parihuela para la Carrera del Darro incluye que los puentes que cruzan el río hacia el barrio de La Churra quedarán vacíos, a modo de pasillos, para posibles evacuaciones. Una aclaración realizada desde el Ayuntamiento después de que este Domingo de Ramos se generaran algunas preguntas y críticas en redes sociales advirtiendo del corte de los mismos y de la falta de acceso a esta calle para ver el regreso de las hermandades.

El objetivo es que estos puentes queden expeditos para que sirvan de evacuación de esta calle, por lo que la Policía vigilará que se cumpla esta norma dada la singularidad de esta vía y de que solo hay dos formas de evacuación, por esos puentes o por las calles estrechas hacia el Albaicín, por lo que el plan de seguridad recomienda esta medida. También lo habían pedido las propias hermandades por seguridad ante la cantidad de personas que se sentaban en el pretil del muro y se agolpaban en los puentes.

Pero el Domingo en el regreso de las Maravillas se puso una valla cortando los mismos, lo que impedía el acceso, generando dudas en redes sociales y pidiendo aclaración al Ayuntamiento.

La calle no está acotada en su totalidad pero sí que por seguridad no se permite que las personas se queden en el lado del río para que no se sienten en el pretil, ni tampoco que se queden paradas en los puentes. Para estos días se abrirán las vallas pero no se podrá estar en los puentes sino que serán usados de entrada y salida para vecinos, clientes de establecimientos o personas de paso.

Las personas que quieran ver los cortejos por esta calle tienen que quedarse en el lado de los edificios cuando haya espacio para ello, algo que solo se produce en determinados ensanches de la calle, por lo que en el resto de puntos quedará libre.