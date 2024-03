Semana Santa de Granada | El Lunes Santo, en directo: El Huerto de los Olivos no sale

Tiene toda la pinta de que la lluvia no va a dar tregua y de que no habrá Lunes Santo en Granada, casi como que ayer tampoco hubo Domingo de Ramos pese al exceso de confianza de la hermandad del Cautivo. Aun así, no será hasta última hora cuando las cofradías que salen este Lunes Santo, hasta cinco en total, decidan qué hacer aunque todo apunta a que todas se quedarán en sus templos esperando al año que viene. De momento, ya lo hace Trabajo y Salud

La primera en tomar su decisión ha sido Trabajo y Salud, que no ha tenido ni que esperar a retrasar su decisión. A las 15:58, dos minutos antes de la hora prevista para su salida, el hermano mayor Ángel Aguilera anunció la suspensión de la estación de penitencia ante la resignación de los hermanos, que esperaban una decisión en ese camino.

Más tarde será el Huerto de Olivos, a las 17:30 horas, quien decida qué hacer, aunque el margen de maniobra es pequeño ante la previsión del tiempo, y a la misma hora el Cristo del Rescate desde la barriada de la Magdalena. Se sucederán los cabildos de oficiales que decidirán casi en cascada. A las 18:00 tiene prevista su salida los Dolores desde la Carrera del Darro y por último, el Cristo de San Agustín, a las 20:30 horas, será la última hermandad en decidir si hay, aunque sea, un poco de Lunes Santo.

A las 17.00 de la tarde, como se preveía, la lluvia favorece que el Huerto de los Olivos comparta la decisión de Trabajo y Salud, y permanezca dentro de su templo en el Realejo.

Asimismo, en estos instantes están reunidos los hermanos de la siguiente cofradía en salir (17.30), la Cofradía del Rescate, para tomar una decisión que, puede intuirse, no será muy sorprendente, pues la lluvia sigue cayendo sobre Granada.