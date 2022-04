¿Cómo está afectando el Covid a los costaleros de la Semana Santa de Granada?

Los costaleros han tomado las calles de la ciudad durante el fin de semana. Los últimos ensayos y el inicio de las mudás de los pasos desde los locales de ensayo hasta las iglesias marcan la recta final de la Cuaresma. Un año especialmente complicado para quienes portan los pasos de la Semana Santa de Granada que se enfrentan, tras dos años de parón, ante un reto para su propio oficio como costaleros pero también con un escenario inédito, marcado las restricciones sanitarias.

Las hermandades están pendientes del protocolo definitivo que tanto las autoridades como la Federación de Cofradías marquen sobre la obligatoriedad de presentar certificado de vacunación, hacerse un test de antígenos antes de levantar el faldón o llevar la mascarilla debajo de la trabajadera. Mientras llega el pronunciamiento, capataces como Alberto Ortega, Curro Carrasco y Dionisio Martínez dan testimonio de cómo ha sido para ellos la Cuaresma y cómo se plantea la próxima Semana Santa.

Alberto Ortega lidera el martillo de hermandades emblemáticas como La Borriquilla, La Cañilla y Favores. Para él la situación está relativamente controlada y los las perspectivas para Semana Santa son, a día de hoy, alentadoras. "Cuando empezamos a ensayar la incidencia era mucho mayor que ahora. Las condiciones para los costaleros ahora son más favorables y las nuevas medidas que van saliendo, como no guardar la cuarentena en asintomáticos y casos leves, van a hacer que las perspectivas sean mucho más positivas. Es posible que haya un repunte de contagios en Semana Santa, como lo ha habido en Valencia con las Fallas, pero a nosotros más que el virus seguramente nos falle la falta de hábito debajo de los pasos".

Desde este domingo el paso de palio de la Virgen de la Caridad ya descansa en el interior de la parroquia de Los Dolores. Las pupilas de Curro Carrasco realizó el traslado junto a sus costaleras. Tras una Cuaresma de ensayos, Carrasco empieza a hacer balance de la situación: "Hemos mantenido, prácticamente, los mismos años ensayos que estos años atrás. Teníamos ganas de volver a funcionar: nos da igual un test de antígenos o dos, lo importante era volver". Para este capataz, que además es costalero de La Amargura, La Concha y Misericordia, estos ensayos no hacen prever cómo será, finalmente, la Semana Santa: "Ahora los ensayos son al aire libre, sin faldones, sin mucha gente... El escenario cambia mucho de una salida".

Dionisio Martínez, capataz: "Los hermanos mayores no pueden mirar para otro lado por ahorrar tiempo o el dinero de un test"

La Hermandad de Jesús Despojado, el paso de palio de la Virgen de la Amargura, la Hermandad del Vía Crucis y el misterio de Regina Mundi cuentan al frente de sus respectivos martillos con el magisterio de Dionisio Martínez. Para él esta vuelta a la normalidad ha destapado una situación que hacía años que no se vivía en la Semana Santa de Granada: "Se han vuelto a escuchar cosas que hacía años que no se oían, que falta gente debajo de los pasos. No ha ocurrido en todas, pero en muchas sí: algunas están bien, otras regular... y otras mal". Y es para este veterano capataz, "la pandemia ha dejado al descubierto las carencias de algunas hermandades y de algunas cuadrillas".

El impacto de las medidas anti-Covid en el mundo del martillo y del costal está dando que hablar. Son muchos los que han visto como algo preventivo el uso de la mascarilla bajo la trabajadera durante los ensayos pero consideran que es incompatible durante las estaciones de penitencia, bajo el paso. Curro Carrasco confía en que tanto la Junta de Andalucía como la Federación de Cofradías reconsideren este extremo: "al mojarse, con el sudor, además de antihigiénico, pierden eficacia. Con el cuidado extremo que estamos llevando y los test de antígenos, espero que autoricen quitar las mascarillas". Mientras llega ese momento, Dionisio Martínez lo tiene claro: Nosotros siguiendo las recomendaciones al pie de la letra. Haciendo test de antígenos y llevando mascarilla, que es lo que hay que hacer".

Algunos capataces consideran que podría haber problemas de costaleros a partir de la segunda mitad de Semana Santa si no extreman las precauciones

Los capataces esperan que de cara a Semana Santa el protocolo marque únicamente la necesidad del certificado de vacunación y un test de antígenos: "En un paso con el que tienes que irte a tierra y que son mu pesados, no puedes usar la mascarilla porque te falta el aire". Dionisio Martínez, asimismo, remarca la importancia de seguir rigurosamente estas medidas: "Los hermanos mayores y juntas de gobierno no pueden mirar para otro lado y no seguir las directrices por ahorrarse un test o ahorrar tiempo. Está demostrado que en treinta minutos pueden hacerse 80 pruebas sin problema. Esa irresponsabilidad no puede tener continuidad en Semana Santa porque sino es posible que tengamos problema".

¿Falta de costaleros al final de la Semana Santa?

Son muchos los costaleros que, a lo largo de la Semana Santa, sacan uno o más pasos. La devoción y el oficio les lleva a ajustarse el costal en más de una ocasión y eso, en esta ocasión, podría ser un problema. El hecho de que los costaleros transiten por varias cuadrillas supone que rompan los conocidos como 'grupos burbuja'. Algo que, en caso de que un costalero diera positivo, podría empezar a suponer un aumento de las bajas en las diferentes cuadrillas. ¿Existe un riesgo de desabastecimiento de costaleros?

Alberto Ortega toma como referencia la experiencia de esta Cuaresma y descarta que llegue a haber un problema real ya que "las nuevas medidas sanitarias no obligan a aislamiento ni a cuarentena". Lo mismo piensa Curro Carrasco quien considera que lo que ocurra y cómo evolucione la situación de costaleros dependerá del grado de responsabilidad de todos: "el mayor riesgo irá a partir de la segunda mitad de la Semana Santa". En cualquier caso, Dionisio Martínez apuesta por la prudencia. "Es importante que seamos cuidadosos, porque es posible que se sumen los contagios y al final de la semana sí tengamos un problema en las cuadrillas. Por eso es tan importante que todo el mundo se haga los test".