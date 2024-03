Lunes Santo cofrade en blanco

Igual hora que la del Domingo de Ramos para anunciar el primero de los anuncios desoladores del Lunes Santo. A las cuatro de la tarde y dos minutos se hizo pública la decisión desde el más castizo Zaidín de suspender la estación de penitencia de la Hermandad del Cristo del Trabajo y Nuestra Señora de la Luz, una de las cofradías más numerosas de la nómina de la ciudad. No se pudo disfrutar del estreno del dorado del canasto trasero del paso de misterio como estreno principal de la corporación. Fue la persistente lluvia desde el comienzo de la tarde la causante de una decisión que no se retrasó con respecto a la hora de salida. Además, la Hermandad quiso ayer homenajear a la Cofradía del Silencio de la capital, que celebra este 2024 sus cien primeros años fundacionales, con el paño de la santa mujer Verónica del paso de Cristo y que portaba la imagen del Crucificado de José de Mora, realizado por Juan Antonio Galdón. Tampoco Francisco Carrasco Reina no pudo estrenarse como capataz de la cuadrilla de mujeres costaleras del misterio al no salir la cofradía.

La segunda Cofradía que suspendió su estación de penitencia fue la de la Oración en el Huerto de los Olivos desde otro de los barrios clave de la Semana Santa: el Realejo. Por segundo día consecutivo, este arrabal tan cofrade se veía huérfano de nazarenos en las calles con la decisión de la Hermandad que reside en las Comendadoras de Santiago. Los pasos fueron vistos por cientos de personas durante la tarde en ese patio que antecede al campanario y el templo que rigen las religiosas de la antigua Orden monjil y cuya reducida puerta impide la salida de los Titulares. Un toldo fue la única reserva que los pasos tuvieron ante la lluvia de la noche anterior. El año que viene será el del estreno de los nuevos varales del paso de palio de la Virgen de la Amargura Coronada y se espera con ilusión un nuevo Lunes Santo más benevolente.

En la Magdalena pasada la hora de la teórica salida, poco después de las cinco y media de la tarde, se anunciaba la tercera suspensión del día. No pudo verse al imponente Señor del Rescate con la túnica de castillos y leones con la que no se ataviaba a la imagen debida a Diego de Mora desde 2017. Esta imagen señera de la Semana Mayor de Granada estrenaba en la jornada penitencial la restauración que acometía José Enrique Parro este pasado otoño con el apoyo de Cultura de la Junta de Andalucía. Numerosísimo cortejo de cofrades que vieron como la tarde limitaba las posibilidades de la procesión que se espera también con mucha ilusión para el año próximo cuando la Cofradía sea por primera vez centenaria. La petición oficial para que el Señor presida el próximo Vía Crucis de la Federación de Cofradías de 2025 ya se ha efectuado y también se esperan actos extraordinarios de calado. Esa previsión amortiguó la tristeza de los cofrades de este enclave del centro de la capital.

Los Dolores, tampoco

Hermandad valiente en tardes de tribulaciones siempre ha sido la Cofradía de los Dolores que incluso cuando las nubes barruntaban una procesión problemática se ha puesto en la calle en años aciagos como el de 2011 cuando fue la única que resistió la lluvia y continuó su estación completa. Ayer no pudo haber ni siquiera una alternativa de esperanza y el pronóstico claro pesó en la decisión de la junta de gobierno que preside Amalia Tristán. La hermana mayor tuvo la anécdota de la jornada cuando comunicaba la decisión de “hacer la estación de penitencia… dentro de la iglesia”. Esa mínima pausa de su alocución fue suficiente para levantar por segundos el ánimo de los cofrades de San Pedro que comprendieron que no iba a ser posible acompañar a uno de los pasos de palio más originales de la Semana Santa granadina: el de color salmón del Lunes Santo.

La última confirmación de una jornada sin cofradías en la capital fue la de la Hermandad del Sagrado Protector de Granada, el Santísimo Cristo de San Agustín. La talla más antigua que procesiona en la ciudad cada año no pudo reencontrarse con los fieles en una noche que suele tener el luto adelantado del Viernes Santo. No dobló la campana del Monasterio del Santo Ángel Custodio ni se vio el discurrir de un cortejo únicamente de nazarenos de negra túnica y que finaliza el precioso paso de palio de la Madre de Consolación, imbuida en la Sacra Conversación del camino de la Amargura hacia el calvario con san Juan Evangelista y la Magdalena. Acompañaba el paso del Crucificado de quinientos años de hechura –todavía sin certificar claramente en su autoría- este año también el estreno del remozado del bordado de los faldones y no se pudo escuchar el motete “Tres lamentaciones”, para coro mixto y trío de capilla, compuesto por Rubén Jordán Flores y donado por dos hermanos que se iba a estrenar también en unas calles, de nuevo, huérfanas de cofradías.