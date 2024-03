La noche de los crucificados se salva a pesar del tiempo

Como en la tónica general de esta Semana Santa de 2024, la lluvia volvió a ser una ingrata visita que puso la amenaza sobre el desarrollo de la jornada. Sin embargo, sí supo comportarse mejor que en días atrás, dando la oportunidad a las cofradías a afrontar sus respectiva salidas en este Viernes Santo. O al menos, en aquellas que debían realizar estación de penitencia en horario de tarde.

Se desgarró el cielo al llegar el mediodía. Rachas fuertes de viendo que se sumaron a la lluvia y que desalentaron al pueblo de Granada a acudir, de forma masiva, hasta el Campo del Príncipe a rezar a las tres de la tarde ante el Cristo de los Favores. Sin embargo, la ventana abierta a media tarde, no sin riesgos, facilitó las cosas a algunas de las corporaciones. Tanto es así que Los Ferroviarios tuvieron que retrasar su salida así como modificar su itinerario para ir hasta la Carrera Oficial y la Hermandad de la Soledad se vio forzada a suspender su pública estación de penitencia.

No fueron estas las únicas hermandades que se vieron, en esta sexta jornada de la Semana Santa, a alterar sus previsiones. Pues, en el Campo del Príncipe, a las tres de la tarde se redujo el ceremonial habitual para cumplir con la tradición y con la veneración al Cristo de los Favores, pero prescindiendo de la presencia de la Virgen de la Soledad que, finalmente, no salió tampoco este Viernes Santo. Precisamente, por esta inestabilidad, no se contó tampoco con el respaldo popular de otros años.

Y la lluvia, que había venido respetando, terminó por hacer acto de presencia. Bien es cierto que fue ya en los últimos compases de la noche, obligando a las cofradías a apretar el paso en sus regresos. Les llovió, en efecto, pero no hubo que lamentar desaguisados.

Por el puente del Genil

Se abrieron las puertas de San José de Calasanz con algunos minutos de retraso sobre la hora prevista. No impidió eso que la cofradía se pusiera con plena normalidad en las calles de Granada. Discurrieron los nazarenos de la Hermanda de los Escolapios acompañando al Santísimo Cristo de la Expiración, que volvió a sobresalir, exquisitamente, elevado sobre un monte clavel rojo y a los mandos de Luis Gallegos.

Hizo lo propio también María Santísima del Mayor Dolor que salió a las calles de Granada. Un año más, los músicos de San Isidro de Armilla, regalaron grandes momentos junto al palio de la Madonna. Una simbiosis que sigue cumpliendo años y cosechando páginas doradas del Viernes Santo granadino.

Los cambios de última hora

Amenazó la lluvia a las cuatro y media de la tarde, momento en el que la Hermandad de los Ferroviarios tenía previsto salir. Adelantando, quince minutos la hora inicialmente prevista por motivos de accesibilidad de la cofradía a la altura de la calle de San Juan de Dios. Sin embargo, la lluvia torrencial que había caído sólo unos minutos antes y la posibilidad de que la cola de la borrasca pudiera entorpecer la salida de la hermandad, obligó a la corporación nazarena retrasar el inicio de la estación de penitencia.

Una hora más tarde de lo previsto, se dispuso la cruz de guía en la calle. Empezaron los primeros nazarenos a discurrir por la Avenida de la Constitución, precediendo al Santísimo Cristo de la Buena Marte, que volvió a andar a los sones de la Banda de Jesús Despojado. Estampa inédita sobre la canastilla, con la presentación ya no sólo del crucificado de Díaz Fernández y la Magdalena de José María Hurtado, sino también la imagen de San Juan Evangelista, creando un singular calvario que fue recibido con la satisfacción unánime del respetable.

La merced de La Soledad

Desde tiempos inmemoriales las cofradías solicitaban al rey la gracia del indulto para diferentes presos con motivo del Viernes Santo. Una historia y una tradición que, también, forma parte de la propia esencia de la Hermandad de la Soledad de Granada. Este merced regia, hoy circunscrita a las competencias del poder ejecutivo, todavía vigente, se escenificó este 29 de marzo, cuando una mujer, condenada por delitos contra la salud pública, fue puesta en libertad por mediación de los cofrades del monasterio de San Jerónimo.

Así, si la secretaria y el hermano mayor de la corporación nazarena comunicaban la decisión de suspender su estación de penitencia por mor de los avatares del tiempo, al menos sí cumplieron con esa piadosa tradición de interceder de liberar a un preso en el día de su salida procesional.

Favores en el Realejo

Cristo de los Favores. Con esta marcha, de Antonio Velasco, se presentó ante su barrio el crucificado de San Cecilio. El primero y único paso que, hasta el momento, había llegado a pisar las calles del barrio del Realejo. El primero. Un Viernes Santo; dando prueba del funesto balance que se desprende de la Semana Santa de 2024 en Granada.

De ahí que todo fuera más especial que nunca. Como lo fue también las velas rizadas del palio de la Virgen de la Misericordia. Y su manto. Y su toca. Y el tintineo de sus bellotas al golpear contra los varales. Música celestial para los cofrades, que no dudaron en arropar a una de las cofradías legendarias de la Semana Santa granadina.

Cien años

La Hermandad del Santo Sepulcro celebra en este 2024 el primer centenario de su reciente historia. No pudo el desánimo con ellos y se unieron al resto de las hermandades que se habían dispuesto a realizar estación de penitencia. Salió la cofradía a la hora prevista desde San Gil y Santa.

Con el frío y los últimos rayos del so sobre la ciudad, empezaron a transcurrir los nazarenos y representaciones de la hermandad. Sobria presentación para el Señor del Santo Sepulcro así como para la Virgen de la Soledad. Después de la lección del año pasado, la corporación recapacitó y tras el paso de la dolorosa de Mora volvió la Banda Municipal. Exquisito repertorio que ayudó a entrar en calor.