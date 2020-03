La agenda del presidente de la Federación de Cofradías, Jesús Muros, tiene en estos días un vacío atípico. Ni reuniones institucionales ni participación en actos de cofradías en plena celebración de la Cuaresma. El confinamiento y el estado de emergencia ha trastocado los ritmos de vida habituales y eso llega, por supuesto, a una realidad social como es la de las hermandades de Granada.

Jesús Muros aprovecha estos días de clausura forzosa par hacer vida en familia, atender a las cuestiones laborales desde casa y para ordenar estanterías y dedicarse a la lectura. Para él, y como para todos, es una "Cuaresma atípica, especial. Pero en casa cumplimos con el confinamiento, hay que ser disciplinados", asegura.

Una Cuaresma tan inusual y tan excepcional que el presidente de la Federación de Cofradías tuvo que tomar una medida que jamás imaginó, la de suspender la Semana Santa de Granada por primera vez desde la Guerra Civil. Una decisión que se tuvo que tomar rápidamente y que contó con la apuesta del arzobispo y del alcalde: "El primer contacto fue inmediato, en previsión de las declaraciones del presidente del gobierno para declarar el estado de alarma". La decisión llegó acto seguido y de forma rotunda: "No nos adelantamos a la hora de tomar esta medida, la cuestión era no mantener la incertidumbre", dice Jesús Muros. Y es que, aunque en principio la excepecionalidad se mantenía hasta el 29 de marzo, "preveíamos que esto se pudiera alargar con una prórroga, como parece que va a ser, y que afectase directamente a los días de Semana Santa", concluye el presidente.

Se está viendo claramente qué aportan las cofradías al comercio y a la hostelería pero aún hay muchos que no quieren ver la realidad y se niegan a aceptarla

Las comunicaciones no cesaron tras la suspensión sino que se mantuvieron días después: "Seguimos en contacto tanto con el arzobispo como con el alcalde para ver cómo está la situación y cómo tenemos que actuar en cada momento. Existe una relación directa de información", atestigua Jesús Muros. Un diálogo institucional en el que las cofradías se sienten cómodas y que parece que mejora las relaciones entre el Ayuntamiento y la Curia: "No sé si antes había más o menos relación y no sé si esto las mejorará. Pero sí estoy seguro de que esto nos ayudará a todos a reflexionar y aprender de la experiencia", concluye Muros.

Sobre el impacto que la suspensión de la Santa Santa de Granada tendrá sobre la economía de la ciudad y de la provincia, el presidente de la Federación de Cofradías se mantiene crítico. "Se está viendo claramente qué aportan las cofradías al comercio y a la hostelería pero aún hay muchos que no quieren ver la realidad y se niegan a aceptarla. Fue decidir que se suspendía la Semana Santa y se anularon todas las reservas aunque el sector dice que es por otros motivos, que sin procesiones la gente viene igual", asegura Jesús Muros. Sin embargo, desde la Federación de Cofradías esta situación se reafirma en que la situación permitirá a los cofrades reivindicar su papel y la necesidad de que todas las instituciones y todos los gremios profesionales se impliquen en apostar por la Semana Santa: "el Centro de Estudios Cofrades ya está haciendo un estudio económico y los resultados van a sorprender. Están haciendo un trabajo muy riguroso", concluye.

El convenio con el Ayuntamiento, sin ratificar

El alcalde de Granada, Luis Salvador, y el presidente de la Federación, Jesús Muros tenían previsto firmar esta Cuaresma el nuevo convenio de colaboración entre ambas instituciones y dentro del cual se fija el incentivo económico que la ciudad otorga a la Semana Santa de Granada. Sin embargo, y debido a la cuarentena, este convenio no ha llegado a formalizarse.

El presidente advierte que "el convenio se iba a firmar en el mes de marzo y estaba todo hablado y tratado. Entiendo que el convenio no se suspende ni se anula la aportación económica. Sería muy duro que el Ayuntamiento dijera que no va ayudar a impulsar a las hermandades por el hecho que no hayan podido hacer estación de penitencia".

"No nos vamos a quedar con el dinero de nadie"

Jesús Muros aclara la situación de la devolución del dinero de los palcos de la Semana Santa. "Sevilla, por ejemplo, no va a devolver nada. Nuestra situación es similar a la de Málaga, tenemos un contrato de 20 años con una empresa que es la propietaria de los palcos y que es la que se encarga también de su montaje. La Federación cada año le paga en concepto de instalación y también de amortización". Por esta razón, dice el presidente, "no podemos actuar de mala fe con la empresa: habrá que hablar con ellos y ver qué gastos se han generado y ver qué se amortiza".

Muros advierte a los usuarios de los palcos, "no nos vamos a quedar con el dinero de nadie: hay unos gastos y hay que cubrirlos y hay que recordar que el beneficio de las tribunas son par las hermandades y éstas también han tenido una serie de gastos durante esta Cuaresma. Se estudiará y se devolverá la parte correspondiente: el 50, el 70 o el 80 por ciento, lo que pertoque".

El cartel de la Semana Santa de 2021

El contexto que plantea el COVID-19 para la Semana Santa de 2021 abre un sinfín de preguntas, entre ellas qué pasará con el cartel oficial que edita la Federación de Cofradías. Hasta el momento las bases apuestan por el contenido fotográfico de las estaciones de penitencia del año anterior aunque sin ninguna hermandad en la calle este horizonte tiene poco recorrido.

La Federación de Cofradías estudiará que el cartel de la Semana Santa de 2021 pueda ser una pintura, una fotografía o una composición

El presidente Jesús Muros abordará una junta de gobierno tras el estado de alarma y entre los puntos del día estará ver qué ocurre con el cartel oficial: "Es complicado mantener el concurso de fotografía porque, efectivamente, no hay material fotográfico y eso abriría la posibilidad a permitir que se enviaran fotos de otros años. Además, las fotografías no son sólo para el cartel, también de aquí sale la portada de Gólgota en Cuaresma, las fotos de la guía de horarios e itinerarios y también la portada del libro del pregón oficial".

Sin embargo, el presidente apuesta por cambiar de formato, una cuestión que ya se habría valorado por la junta directiva de la Federación. "Se retomará la posibilidad de que el cartel oficial no tenga que ser sólo una fotografía, que también pueda ser una pintura o una composición de varias técnicas. Habrá que estudiarlo", dice Muros.

El papel social de las hermandades

"Hemos abusado de lo de que 'tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda'", asegura Jesús Muros. Se refiere a la discreción de las hermandades en todo lo referente a la labor asistencial que cumplen, colaborando con distintos proyectos o atendiendo a determinados colectivos sociales.

El presidente de la Federación se muestra extrañado de que la sociedad nunca haya querido ver la labor caritativa que cumplen las hermandades. "Parece que con esta situación se está despertando la conciencia social y las hermandades también están aprendiendo a comunicar mejor cuál es su verdadera función: dar culto a Dios y ayudar al prójimo". Por este motivo, Jesús Muros recuerda que cada hermandad dispone de su plan de acción asistencial y que, además, existe un proyecto común: la Fundación Santa María de la Misericordia, donde participan el Arzobispado de Granada, Cáritas y las hermandades. "Se le conoce como el Economato solidario y aquí se atiende a cientos de familias cada mes, donde se puede hacer la compra por un precio simbólico ya que el resto se sufraga por parte de todas las hermandades".

Entierro magno en 2021

La propuesta que lanzó el arzobispo de Granada sobre una procesión extraordinaria para el mes de septiembre contrasta con los planes que la Federación de Cofradías tenía en mente. La junta que preside Jesús Muros estaba a la espera de que el arzobispo ratificara con su firma la candidatura de Granada para acoger el XXIV Encuentro Nacional de Cofradías, un congreso en el que participan anualmente más de 500 personas representado a más de medio de centenar de 'semanas santas' de toda España.

Granada presentará su candidatura al XXIV Encuentro Nacional de Cofradías y propondrá realizar un entierro magno

Entre los actos previstos en la candidatura de Granada está la celebración de un entierro magno, similar a la 'Passio Granatensis' donde se diera muestra a todos los visitantes de cómo es la Semana Santa de Granada: "Es algo que, si se autoriza, estaría en sintonía con lo que ya hizo Elche, León o Burgos", dice Jesús Muros.

Para el presidente de la Federación de Cofradías, organizar una procesión magna para el 2020 no es el escenario idóneo: "El mes de septiembre es el mes de la patrona y, después, ya hay previstas algunas salidas extraordinarias, como la del Cristo de San Agustín". Sin embargo, la propuesta del arzobispo será estudiada por el propio ente federativo y se consultará a los hermanos mayores sobre esta posibilidad.