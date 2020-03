El impacto económico de la suspensión de la Semana Santa de Granada

Las consecuencias de la suspensión de la Semana Santa de Granada son económicamente incalculables. Así lo manifiestan los principales responsables del sector: el concejal de Turismo del Ayuntamiento, Manuel Olivares; el diputado de Turismo, Enrique Medina, y el presidente de la Federación Provincial de Hostelería y Turismo, Gregorio García.

De aquí se esperan pérdidas indeterminables pero que la Diputación de Granada se atreve a estimar ya que la Semana Santa, de forma directa, deja en la ciudad más de cien millones de euros cada año: "En Semana Santa tenemos una media de 150.000 visitantes que gastan una media de 70 a 85 euros diarios. Imagina el impacto: estamos hablando de muchísimos millones", asegura Enrique Medina.

El concejal de Turismo, Manuel Olivares, por esta misma razón no cifra el desastre económico que se avecina con la suspensión de la Semana Santa: "Las pérdidas no se pueden calcular. Tenemos las cifras de los años anteriores: si antes arrojaban un valor positivo este año el signo será negativo". Desde el Ayuntamiento aún no se posee datos concretos sobre la situación hostelera pero Olivares asegura que "no cabe la menor duda que los datos de cancelación aumentarán y el daño va a ser importante". Por eso, desde el consistorio se transmite un mensaje rotundo: "Lo importante ahora es paliar la situación a nivel sanitario y hacer un llamamiento a que nadie venga a la ciudad. Que todo el mundo se quede en su casa y esperar a que esto pase lo antes posible. Todo lo demás es una falta de responsabilidad y alagar la situación".

El Patronato de Turismo estima en más de 100 millones de euros las pérdidas por la suspensión de la Semana Santa

El Patronato Provincial de Turismo de Granada llama a la calma: "Estamos pasando una mala racha pero no es necesario que la gente cancele su viaje a Granada, vale con lo que aplace". El diputado Enrique Medina pide prudencia y esperar a que se reconduzca la situación: "Si se suspende la Semana Santa la gente debe saber que la provincia de Granada tiene una oferta turística muy variada. Está el Geoparque y también otros muchos lugares que poder visitar y conocer".

Para el presidente de la Federación de Hostelería la importancia ya no está sólo en la suspensión de la Semana Santa, que asegura traerá consigo la anulación de reservas en todos los hoteles de la ciudad y de la provincia. Lo grave de la situación está en cómo volver a hacer repuntar el sector tras una crisis como ésta: "El turismo supone el 15% del PIB. Con esta situación nos vamos al traste", asegura el presidente Greogrio García.

El presidente de de la Federación de Hostelería: "De los que cerremos ahora, el 40 o 50 por ciento no abrirá después: vamos a estar fulminados"

Para el presidente de los hosteleros la atención en este momento está puesta en ver si, finalmente, hay que cerrar los establecimientos o no: "El problema es gordo. Nos enfrentamos a pagar nóminas, seguros sociales y alquileres en un momento en el que no está entrando facturación alguna. ¿Qué vamos a hacer? Ese es el verdadero problema". Desde la Federación de Hostelería aseguran que "probablemente, de los que cerremos ahora, el 40 o 50 por ciento no abrirá después: vamos a estar fulminados". Así, las estimaciones que se hacen es que las consecuencias económicas del coronavirus en el turismo granadino se prolonguen hasta el mes de junio o julio.

Una parte más de la crisis, según el presidente de la Cámara de Comercio

Gerardo Cuerva Valdivia es el presidente de la Cámara de Comercio de Granada y presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa. Actividades profesionales que compagina con su faceta cofrade, viviendo la Semana Santa de forma directa, como miembro de la junta de gobierno de una cofradía y donde participa cada año vistiendo la túnica como nazareno. La posible suspensión de la Semana Santa, por tanto, le afecta doblemente,

Para Cuerva la suspensión de la Semana Santa es sólo una parte más de la crisis económica que está empezando a sufrir España y cuyas consecuencias en economía de Granada no se puede ponderar: "no podemos cifrarlo pero será grande". Por esta razón, como responsable de los pequeños y medianos empresarios, "estamos en la necesidad de atajar esta situación: primero a nivel de la sanidad pública pero después tomando medidas urgentes para la empresa y para la economía". Así, pues, pide al gobierno que tome decisiones "a fin de que todo esto no derive en una situación caótica".

Desde la perspectiva cofrade, Gerardo Cuerva asume con resignación cristiana la realidad: "En calidad de cofrade hay que asumir lo que está pasando y ser responsables. Ha habido muchos años en el que las hermandades no han podido salir a la calle y no ha pasado nada. Ahora toca vivir la Semana Santa de una forma más interior y con más recogimiento".

El estudio económico de la Semana Santa de Granada

El Centro de Estudios Cofrades de Granada (CEC) lleva meses trabajando en un estudio sobre el impacto económico de la Semana Santa de la ciudad, una labor que la directora del centro, María José Garcia Escobar, ha considerado fundamental: "Hasta ahora no existen ni estudios ni informes que digan cuánto generan directa o indirectamente las hermandades en la ciudad". Por este motivo, "queremos sacar a la luz cuál es el verdadero impacto que la Semana Santa y las hermandades de gloria ejercen sobre la economía local y de la provincia", afirma la directora.

La principal responsable de la investigación es la economista Lourdes García, quien se está encargando de coordinar este estudio. "Aún no hemos concluido y estamos pendientes de seguir recabando datos, especialmente por parte de las cofradías". Para la analista, los primeros datos expresan que la Semana Santa es la franja donde se encuentran los picos más altos de pernoctaciones y turismo de calidad en Granada; "sólo falta concretar si el reclamo para los visitantes que acuden a la ciudad en primavera es la oferta cultural de la que dispone Granada, complementada por la actividad de sus cofradías, o al revés, si son las cofradías las que atraen la atención frente al resto de ofertas culturales", afirma García.

El estudio incluirá un apartado donde se explicite cuál es el volumen de dinero que las hermandades de Granada al cabo del año. A falta de más datos, según el estudio del CEC, las cofradías generarían un flujo económico superior a 1,5 millones de euros cada año. En esta cifra, asegura Lourdes García, "no se incluyen los otros 0,2 millones que se destinan a caridad: ayuda a parroquias, conventos, el Banco de Alimentos o el Economato solitario, entre otros". Sin olvidar, subraya, "la estimación patrimonial de las propias hermandades que, en conjunto, supera los 30 millones de euros".

El Centro de Estudios Cofrades estima el valor directo de la Semana Santa en más de 30 millones de euros

Las cifras hablan del impacto económico directo, "queda por discernir lo que genera indirectamente la Semana Santa". "A las pernoctaciones habría que incluir más variables: el consumo en bares, restaurantes y establecimientos o la facturación en transportes: vuelos, taxis, autobús o metro", asegura la investigadora. Claves económicas que se sumarían a la inversión misma que se hace en la conservación del patrimonio cultural o en el embellecimiento de la ciudad.

Sin conclusiones definitivas, para Lourdes García, está claro que "la Semana Santa de Granada es un motor económico fundamental pero queda mucho para ponerlo realemente en valor".