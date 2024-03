La espectacular foto del satélite Copernicus de la Sierra tras las últimas nevadas

La imagen del día para el programa europeo Copernicus es Sierra Nevada, más nevada que en los últimos años, desde el espacio. Así lo publicaron ayer las redes sociales del sistema de observación, que colgaron una foto realizada en los últimos días desde el satélite donde se observa en sus totalidad el macizo con mucha nieve en cotas medias y altas, que dan sentido a la magnitud de las últimas borrascas, que han permitido al complejo tener la posibilidad de alargar la temporada hasta finales de abril

"Sierra Nevada ski resorts have benefited from record snowfall in recent weeks (La estación de esquí de Sierra Nevada se ha beneficiado de un récord de nevadas en semanas recientes"), reza la publicación del sistema Copernicus, que además detalla que la estación mantiene abiertos 97 de los 112 kilómetros esquiables. "La extensión de la capa de nieve en Sierra Nevada es visible por el Sentinel2", añaden desde el programa en referencia al satélite que tomó la imagen.

