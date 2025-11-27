Sierra Nevada comenzará la temporada este sábado con siete kilómetros de pistas y sólo con Borreguiles abierto

La estación de esquí de Sierra Nevada tiene previsto abrir este sábado 29 de noviembre la temporada 2025-2026 con siete kilómetros esquiables en un total de nueve pistas de la zona de Borreguiles, en lo que supone la mejor oferta de esquí en una jornada inaugural de las últimas cuatro campañas. Cabe recordar que, en los últimos dos años, la apertura prevista se tuvo que posponer por falta de nieve.

Para el día de apertura habrá disponibles 355 metros de desnivel esquiable, y Cetursa pondrá en marcha un total de nueve medios mecánicos: dos telecabinas, cinco telesillas y dos alfombras de iniciación. Los espesores oscilan entre los 20 y 40 centímetros de nieve dura.

El servicio de pistas de Sierra Nevada ha aconsejado no esquiar fuera de las pistas abiertas y balizadas debido al riesgo extremo por hielo existente debido a las bajas temperaturas. El sistema de nieve producida se mantiene operativo mientras las condiciones de temperatura y humedad lo permitan, a fin de mejorar los espesores en pista y plantear nuevas aperturas.

La estación también ofrecerá este fin de semana actividades en nieve para no esquiadores tanto en Pradollano. Estará disponible el parque Mirlo Blanco, el trineo ruso y la pista de patinaje sobre hielo. Por su parte, en Borreguiles estarán abiertos los toboganes para quienes se animen a deslizarse. Asimismo, los restaurantes Central Grill y D’Puro Burger abrirán al público en Borreguiles.

Este miércoles, la estación de Sierra Nevada, cuyas cotas más altas teñidas de blanco ya se pueden observar desde Granada capital, a través de su perfil oficial en la red social X, ha lanzado un vídeo promocional de cara al próximo sábado preguntando a sus seguidores la pregunta de si están preparados para el comienzo de esta "nueva temporada de emoción".

A principios del pasado octubre, la llegada de la dana Alice dejaba las primeras precipitaciones en forma de nieve en cotas altas de la estación de esquí de Sierra Nevada. Fueron en ese momento nieves por encima de los 3.000 metros de altitud, en el entorno de las pistas del área Veleta. Sin embargo, fue el paso de la borrasca Claudia la que vistió completamente de blanco el macizo montañoso granadino.