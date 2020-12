Embajadores de Benamaurel, un proyecto para reactivar la economía local

El Ayuntamiento de Benamaurel, en la búsqueda de estimular y ayudar a los productores y comerciantes locales, ha puesto en marcha un innovador proyecto de reactivación social y económica del municipio denominado Embajadores de Benamaurel.

Un proyecto que empezó a fraguarse antes de la crisis sanitaria como una forma de luchar contra la despoblación y generar actividad económica en el municipio, y que ahora cobra más sentido que nunca como estímulo de desarrollo ante una de las mayores crisis que nos ha tocado vivir en los últimos tiempos.El proyecto parte de una pregunta: ¿Cuánta gente es de Benamaurel o se siente de Benamaurel, pero vive fuera? Según recientes estudios, se estima que por cada persona que vive en Benamaurel, hay al menos cuatro personas que viven fuera, pero que se sienten benamaurelenses.

“Hablamos de los emigrantes que se tuvieron que ir del municipio, desde los años 60 hasta la actualidad, en la mayoría de los casos por motivos laborales. Hablamos de sus hijos, de sus vecinos, de sus conocidos, etc”, explica Francisco Torregrosa, alcalde de la localidad.

En definitiva, este proyecto se centra en un capital humano enorme que no puede perder el vínculo emocional con su lugar de referencia, que no es otro que su pueblo. Para ello desde el consistorio se ha ideado un “enfoque innovador”, según Torregrosa. “Una estrategia para conseguir integrar estas personas en el día a día de nuestro pueblo que consiste en primero identificar y reconocer a estas personas”. Es decir, en primer lugar este proyecto se centrará en realizar un censo de las personas que viven fuera, después nombrarlos embajadores del pueblo. “Aunque en realidad, ya lo son, el Ayuntamiento sólo formaliza esta relación, porque seguro que hablan de su pueblo, de su infancia, de sus increíbles productos, de su naturaleza y su paisaje, de sus buenos recuerdos, etc. Queremos conocer a las personas que viven fuera y que se sientan orgullosos de ser de Benamaurel”, señala el alcalde.

A continuación, “comenzamos a cuidarlas”. Se les hará partícipes de la vida de su pueblo a través de redes sociales, –Whatsapp, el correo electrónico...–,”como tantas familias cuidan a través de las redes digitales a las personas que están lejos y quieren tanto”, explica Torregrosa.

Además, se les invita, haciendo propuestas y ordenando lo que se hace en el pueblo, a que vengan más, a que vuelvan y revuelvan. “Y que a su vez inviten a conocidos y amigos a nuestras fiestas, a disfrutar de nuestra naturaleza, nadie lo hará tan bien como ellos”.

Comercio electrónico

“Hemos desarrollado también una web de comercio electrónico (www.embajadoresbenamaurel.es) para que puedan comprar todos los productos de su pueblo que añoran, hacer regalos y recibir ofertas. Una oportunidad para pequeñas empresas y tiendas tengan presencia en internet”, comenta el regidor de esta localidad.

Con este proyecto, de manera fácil y centralizada, estas personas y todas las que quieran, podrán comprar en Benamaurel de manera centralizada, todos los productos con un único pago y un único envío. “Se trata que, los comercios y las empresas de la localidad capten la demanda poniendo en valor este capital humano”. Además, los embajadores podrán acceder también a los negocios locales de prestadores de servicios de Benamaurel (seguros, abogados, gestorías, construcción, etc.) con buenas condiciones.De este modo, la de Embajadores de Benamaurel permitirá poco a poco que el pueblo no sea sólo las personas que viven allí, sino las personas que se sienten de allí. “Quizás la cuestión no sea cuanta gente vive en el pueblo sino cuántas personas son del pueblo”, apunta Francisco Torregrosa convencido de que este enfoque permitirá afrontar, al menos en parte, las consecuencias de la despoblación y reafirmar el orgullo de ser de Benamaurel y fortalecer su economía.