Carlota Valenzuela, la peregrina que "reza con los pies" e intenta evangelizar el mundo a través de una serie

Carlota Valenzuela es una granadina de 31 años que se dedica a "hablar de Dios allí donde está". Esto es en redes sociales, en la serie HAGAN LÍO de la Fundación INFINITO + 1 y en sus peregrinaciones a pie por distintos santuarios. Precisamente por estos dos últimos es por lo que es más conocida y reconocida. La granadina llegó a Israel el pasado noviembre de 2022 después de un peregrinaje de 10 meses y 6.000 kilómetros, fue un viaje espiritual de peregrinación que comenzó en enero en Finisterre y gracias al cual, dijo en aquel momento, experimentó "una apertura de mente impresionante de cómo cada uno vive su espiritualidad. No solo he aprendido, también he empatizado y respetado. Esto es un aprendizaje maravilloso”.

'HAGAN LÍO', una serie que busca segunda temporada

Esta es solamente una de las facetas de Carlota, dentro de su misión de dar a conocer el trabajo de la Iglesia y "mostrar las buenas noticias del Evangelio", también está el uso de lo audiovisual. En esto, precisamente, se ha traducido Hagan lío, una serie que ya cuenta con una primera temporada y que de la que actualmente se está gestando la segunda. La granadina está ahora mismo recaudando fondos a través de una campaña de crowdfounding con la que ya ha conseguido más de la mitad de su objetivo total (210.000 euros) y que finaliza en pocos días.

Pregunta: ¿Cuál su relación con Granada?

Respuesta: Granada es mi hogar, el lugar donde crecí y viví hasta los 23 años. Para mí, el lugar soñado para crecer y vivir. Ahora, donde vive mi familia y donde voy cada vez que puedo.

¿Qué significa el proyecto HAGAN LÍO?

R. Es una serie documental en la que mostramos la verdad, bondad y belleza de la Iglesia, que mucha gente no conoce porque nadie se lo ha mostrado. No una verdad teórica, sino encarnada en personas concretas que hoy viven la fe de modo ejemplar, al servicio de los demás.

¿Cómo y cuándo surgió este proyecto?

Es una iniciativa de la Fundación INFINITO + 1, dedicada a mostrar las buenas noticias del Evangelio a través de películas y videos. Se dieron cuenta de que la balanza de la información sobre la Iglesia está descompensada. Estamos bien informados sobre lo negativo, pero mal informados sobre lo positivo. Me llamaron para proponerme ser la presentadora y acepté sin dudarlo, porque también tenía yo la misma inquietud.

¿Cuál ha sido la mayor sorpresa de la primera temporada?

Cada lío que hemos documentado me ha impactado y merecería una película entera, pero la mayor sorpresa ha sido ver de dónde nace cada iniciativa: de un encuentro personal con Jesús. Cada protagonista de la serie hace un bien inmenso en su entorno, porque encuentra la gasolina en la oración, poniéndose de forma sincera y clara a cumplir la voluntad de Dios.

¿Y el mayor reto?

El mayor reto ha sido y es la financiación de la serie. Sin dinero, no podemos grabar ni un plano. Y esperar que este contenido lo financien los grandes medios, es ingenuo. Por eso producimos la serie gracias a miles de donantes que comprenden y aman la misión, y se suman con generosidad. No se conforman con ser espectadores, desean que podamos producir más capítulos y se suman con alguna donación a través de la campaña www.haganlio.org Es un gran trabajo en equipo, en el que no sobra nadie.

¿Qué podrá verse en la segunda temporada y cómo va la recaudación de fondos?

En este momento tenemos el 60% del presupuesto y confiamos en que más personas se sumen con su donación, a través de la web www.haganlio.org. Si completamos el presupuesto, veremos las obras de misericordia, encarnadas hoy: tuve hambre y me disteis de beber, fui forastero y me acogisteis, estuve preso y me visitasteis… Hay muchos cristianos que sirven a los demás con alegría, valentía y generosidad, incondicionalmente. Lo hacen con una fe que mueve montañas y un amor que supera cualquier miedo. De eso va la serie HAGAN LÍO.

¿Qué tipo de perfil es el colaborador o mecenas de HAGAN LÍO, quién lo está apoyando?

Son personas que conocen el bien inmenso que hace la Iglesia y desean que sea conocido por todo el mundo. Son personas enamoradas de Dios y de la Iglesia. Son personas que no se conforman con mirar, aplaudir o criticar, ni tampoco con gozar ellos mismos de la vida espiritual sino que dan un paso al frente, implicándose en la evangelización del mundo, con su bolsillo y con sus oraciones.

Muchas veces se piensa que la mayor parte de la juventud es ajena a la Iglesia, ¿Qué ha percibido usted a lo largo de esta experiencia?

Yo siento que estamos viviendo una primavera en la fe, un momento histórico. Tengo la sensación que hemos pasado de una fe “cultural” en la que se vivía en la norma o lo correcto, a una fe de encuentro personal, que es viva y apasionante. Muchos jóvenes no conocen ni aman la Iglesia, porque nadie les ha mostrado el bien que Jesucristo ofrece a sus propias almas, a través de la Iglesia. Cuando lo descubren, se enamoran.

¿Existe un choque generacional o se puede convivir con el actual modo de vida y la Fe?

¡Se puede convivir fenomenal, disfrutar del mundo y de Dios! Pero sabiendo que la vida cristiana exige esfuerzo y sacrificio, como cualquier deporte. Al vivir nuestra fe, no hemos de buscar el aplauso del mundo, sino de Dios. Y si vivimos la fe en serio, la vida entera gana en plenitud.

¿Cuál es el techo de su misión? Si existe, claro.

¡Cada día siento que lo he tocado, no me quiero imaginar lo que está por venir! Da igual lo grande que sea mi sueño, siempre pasa algo mejor. Así que he optado por abrir las manos y recibir el regalo de la vida que Dios me dé cada día. ¿Un sueño? Servir de instrumento para acercar a otros esta alegría.

¿Tiene en mente algún nuevo proyecto?

Seguir mostrando estos líos maravillosos que nacen de la fe y ponerme en camino cada vez que pueda para “rezar con los pies”, que es lo que hago cuando peregrino.

La he pillado en los Picos de Europa, y hace poco culminó una peregrinación hasta Jerusalén, ¿qué significa para usted el peregrinaje?

Ponerme en camino, llevar conmigo sólo lo esencial y bajar el volumen del ruido para ponerme en escucha de la belleza del mundo. Es una libertad que adoro, y que llevo con un objetivo: ir hacia Dios, hacia donde pretendo seguir caminando toda la vida.