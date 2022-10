Conoce qué emisoras de radio hay en Granada mediante el 'Google Earth' de las emisoras de radio

Si hay un medio que ha acompañado a las personas en muchos lugares distintos esa es la radio. Ya sea en casa, en el coche, en cualquier establecimiento e incluso en la propia playa o paseando por la calle, la radio es una de esos inventos que está presente en cualquier situación.

Es bien cierto que la mayoría de los oyentes radiofónicos suelen tener predilección por alguna emisora, siendo fieles a su programación. Pero muchas veces, y más con la digitalización de prácticamente todos los medios, es fácil que pueda surgir curiosidad de como sonarán otras emisoras que, por no poder sintonizar debido a que no pueden llegar sus ondas tan lejos, no se pueden escuchar en esos clásicos aparatos que funcionan por radiofrecuencia.

Para solucionar esto ha nacido Radio Garden. Mediante esta web se puede escuchar cualquier emisora del mundo. Es accesible a cualquier hora y se puede escuchar cualquier emisora que opere de forma digital.

Lo fascinante de esta web es que puedes buscar la emisora internacional mediante un mapa como si se tratase de Google Earth, haciendo la búsqueda más visual e interesante. Dentro del globo terráqueo han insertado pequeños puntos verdes que representan las emisoras.

Para buscar por los distintos hemisferios solamente se tendrá que hacer girar el globo y posicionarse en el lugar geográfico deseado. Esta web está indicada para aquellas personas que quieran descubrir las melodías que suenan por el mundo e incluso para practicar algún idioma que se esté aprendiendo.