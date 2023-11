Consejos para acertar en tus compras este Black Friday

Esta semana se celebra el famoso Black Friday. Se trata de importantes descuentos en numerosas tiendas como aquellas dedicadas a la tecnología o a la moda. Con el tiempo se han ido sumando a esta iniciativa todo tipo de establecimientos, que aprovechan esta semana para lanzar interesantes ofertas.

Muchos de los consumidores aprovechan para hacer esas compras navideñas ya que los precios de los artículos tienen una importante bajada en muchos casos. Pero no siempre es oro todo lo que reluce. Hay ocasiones en el que el precio no solo no tiene descuento, sino que ha sido modificado para que incluso sea más elevado.

Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) lanzan algunas recomendaciones para no caer en estas “estafas” usando como premisa el Black Friday.

Comparar para ahorrar

Se puede encontrar el mismo producto a precios muy diferentes, dependiendo del establecimiento. Incluso a menudo existe un producto mejor que te puede salir más barato (o con mejor relación calidad/precio).

Observar los precios

Siempre al precio rebajado debe figurar o el precio original o el porcentaje de la rebaja (o las dos cosas).

Mismas garantías

Aunque por este corto periodo de tiempo los productos estén rebajados deben contar con las mismas garantías. Hay que recordar que si se compra en persona los establecimientos solo están obligados a devolverte el dinero si lo que compras tiene algún defecto de fábrica. Si uno se arrepiente o se equivoca al realizar la compra, las tiendas no están obligadas a devolver nada. En ocasiones pueden hacer un vale por el mismo importa para gastar en el propio establecimiento, pero depende de la política cada empresa.

Misma calidad

Los productos rebajados tienen que tener la misma calidad de siempre: la norma no permite que se vendan como rebajados productos defectuosos.

Si hay condiciones especiales deben avisar

Durante las rebajas la tienda puede aplicar algunas condiciones especiales, como no aceptar pago con tarjeta o cambiar su política de devoluciones, pero deben anunciarlo clara y visiblemente para que todos los clientes lo vean.

Conservar el tique de compra

El tique o factura de compra es lo que se necesita para reclamar, por esos es importante consérvalo.

Reclamaciones

Si el cliente ha tenido cualquier problema y no está conforme están obligados a darle una Hoja de Reclamaciones si la pide. Debe ser rellenada en 3 copias: una para el cliente, otra para establecimiento y una tercera que se deberá presentar en la Oficina de Consumo.

Compras por internet

Es común que muchas de las compras se realicen desde el móvil o el ordenador. Por eso las compras por Internet tienen 14 días para devolver el producto sin dar explicaciones: tendrán que devolverte el importe íntegro. Si vas a pagar online, lo mejor es una tarjeta prepago, una tarjeta de crédito o Paypal. Evitar hacer transferencias bancarias si no te fías plenamente del vendedor.

Comprar lo realmente necesario

Las compras impulsivas nunca fueron buenas: haz una lista de lo que necesitas. Piensa, medita... y de nuevo, compara.