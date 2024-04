El chef Eduard Xatruch, con 3 Estrellas Michelin, evaluará al finalista granadino en el Premio Cordon Bleu

Le Cordon Bleu ha anunciado la composición del jurado encargado de elegir el plato ganador del XII Premio Promesas de la alta cocina entre los diez estudiantes finalistas seleccionados. Entre ellos se encuentra Jesús Serrano Pérez, del CPIFP Hurtado de Mendoza de Granada, que deberá enfrentarse a otros 9 aspirantes en la gran final nacional, que se llevará a cabo en la sede de la Escuela el próximo martes 16 de abril. La marbellí Lucía García Sánchez, de la Escuela de hostelería de Benahavís de Málaga, es otra de las finalistas.

El jurado estará presidido por uno de los referentes de la alta cocina del país, el chef Eduard Xatruch, uno de los 3 chefs propietarios del restaurante Disfrutar (Barcelona), reconocido con 3 estrellas Michelin y 3 soles Repsol, además de proclamado número 2 en el ranking internacional The World's 50 Best Restaurants. Junto a él, formarán el jurado María José Martínez, propietaria y jefa de cocina de Restaurante Lienzo, con una estrella Michelin, y Luis Suárez de Lezo, presidente de la Real Academia de Gastronomía. Este jurado invitado se completará con el equipo de chefs profesores de Le Cordon Bleu Madrid, que también evaluarán los platos de los finalistas.

Eduard Xatruch

El chef catalán Eduard Xatruch comenzó su andadura en el mundo de la cocina cuando con tan solo 17 años, tras estudiar en la Escuela de Hostelería de Cambrils, realiza tres meses de prácticas en elBulli, en el que acabó como jefe de cocina. Allí, junto a Oriol Castro y Mateu Casañas, se forjaría este trío de chefs que en 2012 inauguró su primer restaurante, Compartir (Cadaqués). Dos años más tarde, en 2014, abrieron en la Ciudad Condal Disfrutar, restaurante que actualmente cuenta con 3 estrellas Michelin y 3 soles Repsol, además del premio mejor nuevo restaurante de Europa por OAD en 2016 o el One to Watch Award, por The World’s 50 Best Restaurant en el año 2017 y 2º en el ranking The World's 50 Best Restaurants, entre otros reconocimientos.

La segunda integrante del jurado será María José Martínez, chef comprometida con el producto local al frente de su restaurante Lienzo (Valencia), con 1 estrella Michelin. María José comenzó a estudiar la licenciatura de químicas, para pasar a decantarse finalmente por el grado de pastelería y panadería y grado superior de restauración. En el año 2014, junto a su pareja Juan José Soria, abrió el restaurante Lienzo. La chef, finalista en 2016 en Madrid Fusión a ‘Cocinero Revelación’, es reconocida por su apoyo a proyectos sostenibles relacionados con la conservación de las abejas.

Para completar el jurado invitado, la Escuela contará con la presencia de Luis Suárez de Lezo, actual presidente de la Real Academia de Gastronomía. Experto gastronómico y firme defensor del potencial del sector en España, también ha estado al frente de la Academia Madrileña de Gastronomía durante ocho años, etapa en la que ha creado los Premios de Gastronomía de la Comunidad de Madrid.

Una final que dejará patente el alto nivel de las nuevas generaciones

Los finalistas de esta edición son:

Daniela Rodríguez Hernández, del CPFP Hotel Escuela Santa Cruz Hecansa de Tenerife y Xabier Luis Boya, del IES Punta Larga de Tenerife; Sarah Olivares Furió, del Centro de Formación profesional Altaviana de Valencia; Jacobo Diz Gómez, del CIFP Paseo das Pontes de A Coruña; Jesús Serrano Pérez, del CPIFP Hurtado de Mendoza de Granada; Lucía García Sánchez, de la Escuela de hostelería de Benahavís de Málaga; Andrés Esgueva González, de la Escuela de Profesionales de Alcazarén de Valladolid; Salma Lorenzo López del Corral, del IES Diego de Praves de Valladolid; José Manuel Barroso Mazo del C.I.F.P Rodríguez Fabrés de Salamanca; Carlos Navarro Pérez del Basque Culinary Center de Guipúzcoa.

Tras superar varias fases de selección de candidatos de toda España, los finalistas tendrán que demostrar el próximo 16 de abril, en las cocinas de Le Cordon Bleu Madrid, sus conocimientos culinarios, destreza y creatividad mediante una exigente prueba de cuatro horas. En esta prueba realizarán un plato a partir de tres elementos principales: el pichón, el arroz y una guarnición vegetal. A partir de ahí y con una serie de técnicas comunes, los participantes terminarán de definir su propuesta y podrán diferenciarse del resto de los participantes y demostrar su destreza culinaria.