El FicZone 2024 de Granada regresa a lo grande con el Circuito Tormenta: premios de 4.500 euros

FicZone by Granada Gaming volverá a tener presente al Circuito Tormenta en su festival en FERMASA los días 6 y 7 de abril. La ciudad de la Alhambra ha sido el destino elegido por la mayor estructura de esports amateur en España para poner al alcance de todos los aficionados nuevos torneos de sus juegos League of Legends y VALORANT.

El festival granadino acogerá una nueva parada del Circuito Tormenta, que llegará al evento nazarí acompañado de marcas como Intel, MediaMarkt, OMEN, Samsung SSD y CLIX PRO. Los jugadores, llegados de diferentes lugares de España, competirán por una bolsa de premios de 4.500 euros, 2.250 por cada juego.

¿Qué te puedes encontrar en FicZone by Granada Gaming 2024?

El primer fin de semana de abril llega con la puesta en escena de uno de los festivales de moda en Granada. Tras el éxito de la pasada edición, FicZone by Granada Gaming regresa con nuevas actividades para sus asistentes en un evento que espera recibir a más de 40.000 personas en el recinto de FERMASA.

Tras renovar el apoyo de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, además de un pabellón repleto de videojuegos y experiencias gaming, FicZone by Granada Gaming cuenta con un enorme elenco de invitados de lujo venidos de todo el mundo: Masahiro Emoto, como director de anime; los coreanos From20 y HELLO GLOOM, que ofrecerán un concierto KPop; Craig Fairbrass y Vincent Regan, actores en la serie One Piece de Netflix; Luis Posada, actor de doblaje; Taryn y Yumnidun, como cosplayers internacionales; o Carlos Areces (La que se avecina), como actor nacional.

Las entradas para el sábado están a punto de agotarse, pero aún se pueden conseguir para el domingo en www.entradasytickets.com y disfrutar de la final del Circuito Tormenta de FicZone by Granada Gaming.