El guiño a Gata Cattana en la nueva campaña de Cruzcampo, 'Gitana'

La nueva campaña de Cruzcampo, Gitana, es, en sí misma, una referencia a Andalucía. Un anuncio que recoge con arte y buen gusto (entre lo urbano y lo clásico) la esencia del sentir y vivir andaluz que bien valdría para ser presentado como spot promocional de la Junta.

La cervecera lanzó el pasado domingo el minimetraje y con él se relevó a la Lola, Flores por supuesto, que marcó el inició de un camino en el marketing donde la marca apostaba por anclarse a sus raíces del Sur para proclamar una ecuación maestra: la cerveza y el modus vivendi de Andalucía.

En esta pieza, como hemos mencionado, se gesta un imaginario de esta tierra entre lo clásico y lo urbano, lo actual y vanguardista y los lunares y la peineta. En ella no faltan los guiños, las menciones y planos que subrayan el talento emergente andaluz.

Urbano y emergente: Gata, por excelencia

Entre todas estas menciones especiales al talento joven (Malacara, Negro Jari o JLR) aparece un guiño especial a una artista icónica que, por desgracia, tras su fallecimiento dejó sin culminar una carrera que la hubiera consolidado como voz de su generación. Gata Cattana, cordobesa de nacimiento e hija adoptiva de Granada, está presente dentro de este homenaje a lo andaluz que dirían, como concepto.

En la escena final del vídeo Gitana, aparece una joven maquillada con un punto rojo y un rabillo grande en el ojo, tal y como solía aparecer la artista. Una referencia a su estilo impulsivo, desafiante e intelectual y a la marca indeleble que dejó en las artes andaluzas.

Esta es la tímida pero nervuda referencia a la rapera y poeta que inspiró un tributo a su genialidad en forma de arte urbano en Granada, donde estudió y desarrolló los primeros pasos de su carrera artística. Se trata de un guiño "casi imperceptible", reconocen, pero aún así la marca "ha querido tenerla presente en su nueva campaña".

Gitana tiene su clímax en el encuentro mágico de la protagonista con Camarón de la Isla, durante el que se puede oír la voz original del genio del flamenco tres décadas después de su muerte. Se trata de un archivo sonoro inédito, registrado en 1989 durante la grabación del disco Soy Gitano, en el que el artista dedica una bulería a la cerveza Cruzcampo: “De la Cruzcampo yo no me quito, de la Cruzcampo yo no me aparto”. Gracias a la colaboración de su familia y amigos - Dolores Montoya ‘La Chispa’, los guitarristas Tomatito y Diego Carrasco, o el productor Ricardo Pachón, entre otros - se ha conseguido reconstruir fielmente la historia detrás de esta antigua grabación surgida durante uno de esos momentos de compadreo después de las maratonianas sesiones de grabación.