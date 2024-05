Lanzan la segunda edición de la Guía de Cruces Accesibles en Granada

El Ayuntamiento de Granada y La Ciudad Accesible a través de la Asociación Accesibilidad para Todos, presentan la ‘2ª Edición de la Guía de Cruces Accesibles de la Ciudad de Granada 2024’, una iniciativa que busca por segundo año consecutivo garantizar la accesibilidad universal –especialmente este año a nivel físico-, en una de las tradiciones más emblemáticas e identitarias de la capital nazarí.

Esta segunda edición de la Guía de Cruces Accesibles cuenta con la participación de 56 Cruces visitables distribuidas por toda la ciudad, ofreciendo a los ciudadanos y visitantes con discapacidad y diversidad funcional, una herramienta imprescindible para disfrutar de estas festividades granadinas de manera inclusiva.

Es importante destacar que estas Cruces visitables pueden ser accesibles o practicables para personas con discapacidad físicas y usuarias de silla de ruedas, andadores u otros productos de apoyo de este tipo, dependendiendo del grado de accesibilidad que tengan las mismas.

La información proporcionada sobre el nivel de accesibilidad física no ha sido verificada in situ. Por lo tanto, aunque se garantiza que todas las cruces son visitables y practicables, puede que alguna no cumpla al 100% con los estándares de accesibilidad universal aunque pueda ser visitable y practicable.

La Guía de Cruces Accesibles de la Ciudad de Granada está disponible para consulta y descarga en las plataformas digitales del Ayuntamiento y La Ciudad Accesible, brindando así una herramienta útil y práctica para todos aquellos que deseen disfrutar de estas celebraciones de forma inclusiva y accesible.