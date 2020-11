Mangel y ElRubius protagonizan 'Acceso Ilimitado', el corto de PlayStation 5

Nuevas generaciones de consolas y nuevas generaciones de público exigen también nuevas formas de publicidad. Ayer se lanzaba al mercado español la esperada PlayStation 5 y para promocionarla, Sony recurrió a un cortometraje de más de quince minutos en el que contó con la presencia de varios ídolos de la juventud, entre ellos el youtuber de Algarinejo Mangel.

El granadino aparece al principio del corto junto a ElRubius, su Don Quijote particular, adentrándose en un templo (lugar por antonomasia de los videojuegos) al que han sido invitados como parte del evento Acceso Ilimitado, que también da nombre al corto, en el que aguarda la videoconsola. Ambos creadores de contenido se plantan ante ella como Indiana Jones ante el totem dorado. El madrileño decide aventurarse y tocar la consola, transportándose a su interior y dejando solo a su Sancho, quien se limita a expresar un lacónico "más catering para mí".

A partir de ese momento, la acción sigue a ElRubius quien viaja por los distintos apartados de la PlayStation5 a la vez que se encuentra con varios de los personajes de los juegos que formarán el catálogo de la consola, como Aloy (Horizon Forbidden West) o Ellie (The last of us II).

Broncano, Ibai, Pedrerol y otros cameos de lujo

Pese a que los youtubers son los grandes protagonistas de Acceso Ilimitado (además de los ya mencionados también aparecen otros como Vegetta777, Willyrex u otros más clásicos como Loulogio), Sony quiere vender la Play5 a todo el mundo, de ahí que en el corto también aparezcan famosos de distintos ámbitos, como por ejemplo Pedrerol, que recibe a ElRubius a su llegada al interior de la consola y que también tira de humor (y autoparodia) al afirmar que la Play5 es "la única consola que no tiene becarios".

A lo largo de su viaje, ElRubius va encontrándose con un sinfín de rostros conocidos que sin duda harán las delicias del público, como es el caso de Grissom y Broncano, que presentan, junto a Arkano y El Langui, el sistema de sonido de la consola, una oportunidad que viene de lujo al músico de La Resistencia para dar rienda suelta a su talento de beatbox.

También hay tiempo para otro de los famosos surgidos al calor de YouTube, como es el caso de Ibai, quien vuelve a ejercer de locutor al narrar un partido entre Koke y DjMaRiio, acompañado de Borja Iglesias, Gravesen (el youtuber, no el futbolista) y Laurix.

Tras este periplo, el ElRubius regresa al mundo real, donde le espera Mangel, para escuchar las aventuras de su amigo.