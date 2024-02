¿Corre peligro el grafiti de Morente en el Sacromonte?

En abril de 2021 el artista urbano granadino más conocido de todos los tiempos abría un hilo de Twitter (ahora X) donde recopilaba sus obras dedicadas al flamenco y subrayaba el amor que desde pequeño le ha profesado a lo 'jondo'. Las palabras del Niño de las Pinturas fueron: "Desde pequeño me ha apasionado el flamenco. Esta obra muestra mi homenaje al flamenco en Granada".

Ahora, casi tres años desde que el artista plástico sacara pecho de sus increíbles y personales obras, una de ellas puede correr peligro. Y no precisamente una cualquiera, sino la dedicada al máximo exponente del flamenco 'made in' Granada: Enrique Morente. El grafiti está ubicado en el lateral de una fachada del Sacromonte, también el lugar acompaña a la leyenda, y además de estar bastante deteriorada ya, ahora se enfrenta a la incertidumbre.

Un retrato ya muy deteriorado

El retrato del cantaor se puede observar casi desde los primeros pasos del Camino del Sacromonte, se encuentra en el lateral de la famosa cueva Los Tarantos y, dicha imagen, aparece en una de las fotografías publicadas en Idealista ilustrando una cueva en venta. En el anuncio no especifican más que la venta de la cueva, su precio y detalles. Es decir, cabría la posibilidad de que los nuevos dueños de la cueva aneja quisieran levantar un piso la vivienda, lo que eliminaría el perfil del cantaor entonando un palo con pasión.

Pero deja abierta la incógnita, sobre todo para los amantes de la cultura granadina y del arte, sobre qué pasará en un futuro con el grafiti que guardó para siempre la imagen del cantaor en su querido Sacromonte. Aunque nunca se ha prohibido, este homenaje creado poco tiempo después del fallecimiento del artista del Albaicín, sí carece de permiso oficial aunque contó en su momento con el de los dueños del inmueble y con el de la propia familia Morente que se mostró agradecida al grafitero.

Tendremos que estar atentos y desear una larga estancia (y si puede ser, una restauración) para el Ronco en el Camino del Sacromonte que en boca de Lorca sonaría así: "Si muero,/ dejad el balcón abierto./ El niño come naranjas. Desde mi balcón lo veo". Que lo que no ha borrado la brigada antigrafitis del Ayuntamiento, no lo haga el tiempo ni los movimientos inmobiliarios.