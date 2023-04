Llegan las Segundas Jornadas Internacionales sobre el Lenguaje del Vino en Granada

Durante los días 24 y 25 de abril se celebra en la sala de conferencias de la facultad de traducción e interpretación las segundas jornadas Internacionales de La Interpretación del Lenguaje del Vino.

Durante estos dos días se dará lugar diversas charlas relacionadas con el mundo del vino visto desde distintas perspectivas. A la vez se podrá asistir a algunas catas de vinos que serán presentados durante estas jornadas.

Lunes 24

10:00. Enrique Quero Gervilla APERTURA DE LAS JORNADAS.

MESA REDONDA: LA FIGURA DEL TRADUCTOR / INTÉRPRETE EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA

10:15. Antonio López. XOLAYR: VINOS DE PARCELA Y PROMOCIÓN EXTERIOR.

10:45. Rafael Porlán Moreno. EL PAPEL DEL TRADUCTOR-INTÉRPRETE EN EL COMERCIO EXTERIOR.

11:15. Marshal Walker. THE PROCESS OF WINEMAKING AND WINE TASTING.

11:45. Jesús Caurel. NEGOCIO ENOLÓGICO Y TRADUCCIÓN. LA LENGUA PORTUGUESA COMO VECTOR DE INGRESOS PARA EL TRADUCTOR.

12:15. María Demidovich. LOS VINOS DE UCRANIA. COMERCIO EXTERIOR EN TIEMPOS DE GUERRA.

12:45. DEBATE.

PRESENTACIÓN DE VINOS Y PRÁCTICA DE INTERPRETACIÓN

13:00. Antonio López, María Demidovich. Presentación y cata de los vinos proyecto "XOLAYR". PRÁCTICA DE INTERPRETACIÓN (RUSO – ESPAÑOL – ALEMÁN – PORTUGUÉS).

Martes 25

MESA REDONDA: NUEVOS RETOS EN LA TRADUCCIÓN

10:00. Natalia Arsienteva. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN DE LOS DISCURSOS VITIVINÍCOLAS DEL ESPAÑOL AL RUSO.

10:30. Linus Jung. LA TRADUCCIÓN DE LAS ETIQUETAS DE VINO ALEMÁN. UNA JUNGLA DE INFORMACIÓN.

11:00. Liudmyla Artemova. LA TIPOLOGÍA Y PARTICULARIDADES DE LA TRADUCCIÓN AL UCRANIANO DE LA TERMINOLOGÍA VINÍCOLA.

PRESENTACIÓN DE VINOS Y PRÁCTICA DE INTERPRETACIÓN

11:30. Presentación y cata de los vinos de “Bodegas robles”.

12:30. Presentación y cata histórica de los vinos DO Málaga: familia Gálvez y el comercio exterior. PRÁCTICA DE INTERPRETACIÓN BILATERAL (RUSO-ESPAÑOL-UCRANIANO-ALEMÁN- PORTUGUÉS-CHINO).

13:30. Concurso NARIZ UGR.

14:00. Clausura.