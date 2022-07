Abono Renfe en Granada: ¿Qué trayectos serán gratis o cuáles tendrán descuento?

El Debate sobre el estadio de la nación que se lleva a cabo estos días ha dejado jugosas intervenciones por parte de los diferentes políticos. Los ciudadanos, apretados cada vez más por la crisis económica y el aumento de los precios, están atentos a cualquier movimiento político y Pedro Sánchez aprovechó la ocasión para anunciar que en el último trimestre del año los españoles podrán disfrutar de una bonificación del 100% de los viajes realizados por Cercanías, Rodalies y media distancia operados por Renfe.

Una medida de impacto para los millones de españoles que se mueven a diario por diferentes provincias por cuestiones laborales o personales, pero que esconde carencias para muchos municipios, entre ellos Granada. En la localidad nazarí la ausencia de una red de Cercanías y la supresión de los trenes convencionales a Sevilla y Algeciras como OSP hacen que la gratuidad de los bonos sólo sirva para ir a Almería. Sólo los servicios Avant con Sevilla, Loja, Córdoba y Málaga se benefician de una reducción en las tarjetas multiviajes de hasta el 50%. Aquí os lo explicamos.

Los abonos que serán bonificados al 100% serán todos los de las líneas de Cercanías, rodalíes y Cercanías de Ancho Métrico operados por Renfe con todos los títulos multiviajes o abonos (superiores a un ida y vuelta). El Ejecutivo hará efectiva esta ayuda desde principios de septiembre hasta final de año. Es decir, que será gratuito a partir del 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2022.

Son muchas las opciones que presenta Renfe en su web dentro de la lista de abonos beneficiados (Bono 10 regional, Tarjeta 10 sencilla, Tarjeta 10 libre, Abono mensual regional, Tarjeta mensual sencilla y Tarjeta mensual 40 libre), así como los trenes de Cercanías Ancho Métrico. Los abonos de Avant, por su parte, que son servicios de media distancia a través de la red de Ata Velocidad, tienen un descuento del 50% a través de sus modalidades Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10, Tarjeta Plus 10-45 y Tarjeta Plus 10 estudiantes; y los trenes de larga distancia se quedan fuera de esta nueva ayuda del Gobierno.

Trenes que se favorecen del abono Renfe en Granada

La medida estrella del Ejecutivo en lo que al transporte se refiere afecta poco o muy poco no sólo a la España Vaciada, sino también a ciudades como Granada. Sólo la ruta Granada-Almería por vía convencional pasará a ser gratuita para los viajeros habituales que tengan un título multiviaje. Y, según apuntan los compañeros de Granada Hoy estamos ante una conexión ferroviaria poco competitiva respecto a otros medios de transporte, con una duración de dos horas y media, mientras que el autobús lo completa con un ahorro de media hora y el vehículo privado puede hacerlo en 1 hora y 45 minutos. "Sólo hay tres servicios diarios por sentido entre las dos ciudades con parada intermedia en la localidad accitana y las horas no son las más adecuadas para trabajadores o estudiantes. Sólo un almeriense que trabaje en Granada, y además en horario de tarde, podría optar a comprar un abono de varios viajes que le permitan ir y volver en el día y que le salga gratis durante tres meses con las medidas del Gobierno".

Más beneficiosa resulta la medida para los Avant de media distancia con Sevilla, Málaga, Córdoba, Antequera y Loja, con una rebaja de precios que cristalizaría en los siguientes precios de septiembre a finales de diciembre: