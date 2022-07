La medida estrella de Pedro Sánchez apenas afecta a Granada: solo un tren gratis para una veintena de viajeros

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se llenó el martes la boca en su primera intervención durante el Debate sobre el Estado de la Nación con una batería de medidas sociales realmente golosas. Pero como todo caramelo, el azúcar puede llegar a picar los dientes. Tiene su lado malo, su 'trampa'. Y es que el punto estrella de las medidas anunciadas por el máximo dirigente del Ejecutivo nacional dejan fuera, o llega de forma muy limitada a la España Vaciada, pero también a ciudades medias o grandes que están mal comunicadas por tren debido al progresivo desmantelamiento de la calidad en sus servicios ferroviarios. Porque a Granada, por ejemplo, no le hace ni fu ni fa que los abonos para los trenes Cercanías vayan a ser gratis de septiembre al 31 de diciembre. Y tan solo una conexión se ve beneficiada de esta disposición gubernamental, que además es utilizada por muy pocos usuarios cada día, como la ruta con Almería, que por la que no habrá que pagar si se cuenta con alguno de los seis tipos de tarjeta o abono como viajero frecuente. Además, en el acuerdo hay letra pequeña. Aunque en un primer momento se creyó que la medida incluía a todas las rutas de Media Distancia, incluidas las Avant (que se prestan por línea de Alta Velocidad), donde sí se podría ver más beneficiada Granada, estas no incluirán el descuento total del abono de viaje y tan solo lo hará para títulos multiviaje al 50%. Que tampoco está mal del todo.

Pero Granada no puede estar completamente satisfecha con una medida que tan solo beneficia a una línea de tren, la Granada-Almería por vía convencional y de la que también se verán favorecidos los vecinos de Guadix. Eso sí, quienes sean viajeros habituales podrán usar este tren de forma gratuita siempre y cuando tengan un título multiviaje. Es decir, no se puede viajar gratis por tren de Granada a Almería ni a Guadix solo con un billete de ida y vuelta. Ese se paga. Estos abonos de Renfe Media Distancia son de seis tipos: Bono Regional 10, Tarjeta 10 Sencilla y la 10 Libre, que son de diez viajes en 45 días, además del Abono Mensual Regional, la Tarjeta Mensual 40 Sencilla y la Mensual 40 Libre, que permiten viajes ilimitados. Sin embargo, y he aquí gran parte del problema, la conexión ferroviaria entre Granada, Guadix y Almería no es competitiva respecto a otros medios de transporte.

De entrada, solo hay tres servicios diarios por sentido entre las dos ciudades con parada intermedia en la localidad accitana. Las horas no son las más adecuadas para que trabajadores o estudiantes, los usuarios más frecuentes de las líneas de Cercanías y Media Distancia en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla. De Granada parten los convoyes a las 14:58, 18:12 y 22:05 y de Almería a las 10:40, 14:28 y 17:47. Es decir, solo un almeriense que trabaje en Granada, y además en horario de tarde, podría optar a comprar un abono de varios viajes que le permitan ir y volver en el día y que le salga gratis durante tres meses con las medidas del Gobierno.

Además, las duraciones de los viajes tampoco hacen que esta gratuidad del bono de transporte sea un acicate para acogerse a esta medida. Los trenes tardan del orden de dos horas y media en cubrir el trayecto por vía convencional, mientras que el autobús ahorra media hora mientras que en vehículo privado el ahorro de tiempo prácticamente es de una hora (1 hora y 42 minutos, según algunos navegadores). De ahí a que haya habido días donde los trenes diésel S-599 que cubren el trayecto lo hagan con apenas una veintena de pasajeros.

Y es que la progresivo envejecimiento al que se han sometido las líneas de tren convencionales, ya no solo en Granada, si no en Andalucía han conllevado a que la provincia se quede con pocas infraestructuras ferroviarias que permitan crear una red de Cercanías o fomentar las medias distancias convencionales, que son los servicios que serán gratuitos para los españoles a partir de septiembre para abonados de viaje. De hecho, uno de los grandes problemas es, curiosamente, tener Alta Velocidad.

La implantación de servicios Avant de media distancia a través de la LAV Granada-Antequera conllevó una modificación que a la larga ha sido perniciosa para la calidad y variedad de los trenes en Granada. El Gobierno cambió la catalogación de Obligación de Servicio Público para las rutas de media distancia, sacando de la protección e inversión estatal los prestados por línea convencional para darle esa cobertura a los de Alta Velocidad. Así, los trenes tipo Granada-Córdoba-Sevilla y Granada-Málaga actuales cuentan con financiación del Gobierno, mientras que se sacó de la misma ecuación a los trenes de ancho ibérico. Este cambio eliminó estos trenes en Granada, salvo para la línea de Almería, y hacen que los granadinos que fueran a Sevilla todos los días y que tuvieran abonos de viaje no puedan hacerlo ahora gratis y que tengan que pagar por algo que, por ejemplo malagueños y sevillanos pueden hacer ya que tienen la opción de unir ambas ciudades con trenes rápidos y lentos.

Eso sí, no todo va a ser malo en todo esto. Al menos la bonificación del Gobierno para los Avant de media distancia con Sevilla, Málaga, Córdoba, Antequera y Loja contarán desde el 1 de septiembre con un 50% de descuento gracias a las medidas anticrisis del Gobierno central. Así que los viajeros frecuentes, ya sea por motivo de trabajo o académico, que usen estos trenes pagarán, pero la mitad. Y dependiendo del tipo de abono que usen, el precio sí es realmente competitivo. De hecho, Loja podría ser ciudad dormitorio de Granada con los precios finales que se quedarían. Por ejemplo, el abono más caro para pagar de primeras, el Plus 30-50, pasaría a costar 59,3 euros de los 118,6 actuales, saliendo el billete 1,18 euros por viaje en si se escoge la variedad con mayor número de trayectos (50). Otros bonos más económicos en bruto, el total del billete Avant a la localidad lojeña valdrá 13,3 y 20,3 euros para las diferentes Tarjetas Plus 10, que contemplan diez viajes a gastar en ocho y cuarenta y cinco días. Cada día paran doce trenes en Loja.

Así, por destinos, de septiembre a finales de diciembre costará viajar en tren Avant desde Granada a Sevilla 430,2 euros (para el bono que permite 50 viajes), 96,6 (diez viajes en ocho días), y 151,45 (diez viajes 45 días). En el caso de Málaga, respectivamente y según el abono adquirido, se podrá viajar por 212,65 (50 viajes), 47,75 (diez en ocho días) y 74,1 euros (diez en 45 días). Para Córdoba, los precios serían con la bonificación del 50%, 294, 66 y 103,5. Así, por billete, el más caro de las opciones que se abren desde ahora serían 15,14 euros para ir a Sevilla con el bono 30-50 mientras que el más barato sería a Loja por 1,18 euros con el mismo tipo de bono.