Alquilar lujo por 2.000 euros la noche: las villas más exclusivas de la Costa Tropical

Cuando lo llaman 'villa' y no 'casa' resuena de fondo un eco de poderío. Cuando escuchamos o leemos esa palabra sabemos que nos vamos a encontrar frente a un lugar exclusivo, que rebosa lujo y que está al alcance de una minoría. Una casa no puede ser una villa, al parecer, si no cuenta con cientos de metros cuadrados alrededor, bellos pasajes con cesped, piedra antigua, amplios salones de techos altos, vistas impresionantes y equipado, lo justo, con muebles que no superan el metro de alto y siempre en colores tenues.

Tampoco si no tiene rincones que invitan al subconsciente a bailar en la fantasía: "ahí pasaría la mañana leyendo", "ahí haría una barbacoa" o "en ese espacio entre la piscina y las vistas al mar celebraría un cóctel al atardecer".

La cuestión es, ensoñaciones a parte, que la costa de Granada cuenta con ciertas zonas exclusivas donde buscar alojamiento para las vacaciones pasa al siguiente nivel: el de alquilar una villa.

10 veces el precio: coste 'infinity' mirando al mar

Si alquilar un piso familiar, de barrio, en Almuñécar, Motril o Salobreña puede costar entre 120 y 180 euros la noche buscando en Airbnb, cuando se trata de pasar las vacaciones en una 'villa', la diferencia se abre paso, ocupa el espacio y hace que el precio se multiplique por diez. Y aunque existen alquileres de varios rangos de precios por toda la Costa Tropical, los alojamientos más lujosos se encuentran, sobre todo, en Almuñécar, la Herradura y Salobreña. Estos son algunos de ellos.

7 dormitorios y 7 baños y medio, 1.800 euros la noche

Una de las más prohibitivas de entre este tipo de viviendas cuesta 1.419 euros la noche si se buscan fechas para septiembre. En agosto y julio los precios se elevan y alcanzan los más de 1.800 euros por pernoctación. Se trata de una preciosa casa blanca en Almuñécar, de líneas modernas y con piscina infinita que da al Mediterráneo. En ella se pueden hospedar hasta 14 personas, en 7 dormitorios y cuenta con 7,5 baños. También tiene mini campo de golf, un jacuzzi con panorámica litoral y varias terrazas, salones y zonas lúdicas en el exterior.

El palacete de un 'sultán', por casi 2.000 euros la noche

Es la casa más cara para alquilarla en un mes de agosto. Si en septiembre, el precio de la noche es de 942 euros, cuando el buscador elige fechas en el mes anterior, pasar un día en este increíble palacete de toques árabes en La Herradura, el bolsillo aumenta el fondo y desembolsa 1.914 euros. Se llama Villa Rocca y sus espectaculares exteriores no tienen nada que envidiar a su interior de techos artesonados, finas columnas de inspiración árabe y un patio interior que juguetea entre las líneas modernas y un guiño a la Alhambra.

Entre rocas, arte y mirando al mar: 800 euros la noche

Casa Shalimar es un alojamiento peculiar: entre rocas, a pie de un acantilado por el que, bajando unas escaleras, acabas en pleno Mediterráneo. Decorado con toques muy artísticos tanto en el exterior como en el interior, puede acoger a seis personas y es de los pocos que no ven cambiar su precio de un mes a otro. La noche sale por 790 euros y, según Airbnb se encuentra a 10 minutos a pie de Almuñécar.

Estilo 'casa de futbolista' y por 750 euros la noche

Esta vez en Salobreña, el buscador se posa sobre lo que se denomina 'la típica casa de futbolista'. Líneas ultramodernas, entre blancos y negros, ángulos rectos, grandes ventanales en cada pared, piscina climatizada y tumbonas por todo el jardín. Alojarte en este chalet para 12 personas sale por 743 euros la noche.