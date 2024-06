Así celebró Baza su Orgullo LGTBIQ+ 2024

Baza volvió a demostrar que es una ciudad que se siente “orgullosa” de la diversidad sexual. Este 26 de junio, miércoles, la Plaza Mayor acogió una nueva edición de la fiesta del Baza Pride, que hace años se estableció en nuestro municipio gracias a una iniciativa planteada por los jóvenes en el proyecto Imagina. Se dieron cita en ella vecinos de distintas edades con muchas ganas de bailar, de celebrar, y de animar una cita cuyo objetivo principal es defender los derechos sexuales de todas las personas, sean los que sean.

Desde las 20:30 horas

Desde las 20:30 h. se pudo participar en una animada sesión de zumba con Vero, se pudieron visitar los diferentes stands con información y con distintas propuestas de manualidades multicolores, se aplaudió con gran merecimiento la exhibición de las más pequeñas del Club Rítmica Baza Dentia y se leyó el Manifiesto preparado para este día por el Ayuntamiento, y que minutos antes se aprobaba por unanimidad en pleno extraordinario. En concreto, fue el concejal de Turismo y Cultura, José Gabriel López, el que le puso voz con la mayoría del resto de la corporación municipal sobre el escenario. Presentó el evento Vanesa Mesas, de Masdrama. La velada concluyó con un concierto del grupo “The Freedom Band”.

A la celebración del Baza Pride se unió también otra celebración destacada. El 26 de junio es el Día Mundial Contra las Drogas y la asociación Ad-Hoc quiso ponerlo de manifiesto con un stand en la misma Plaza Mayor donde se informó sobre las adicciones de manera original e incluso divertida.

Manifiesto del Orgullo Baza 2024

Familias LGBTIQA+: Abrazando la diversidad familiar

Este 26 de junio las personas LGBTIQA+ de Baza y su comarca, sus familias y personas queridas y cercanas, así como el tejido asociativo general y entidades de distinta naturaleza, nos echamos a la calle para reivindicar que esto no es cuestión de ideologías, es cuestión de derechos, queremos que se nos proteja a todos de ideas homofóbicas, racistas, antifeministas y cargadas de ira y frustración contra el colectivo. Conscientes de ello, y preparados para la lucha, reivindicamos en este 2024:

1.- NI UN PASO ATRÁS, para no perder los derechos humanos conseguidos. Pedimos blindar la Ley trans y LGBTI estatal. Desarrollarla junto a nuestra ley trans+ Andaluza de 2013, ya que su desarrollo solo ha traído mejoras en derechos humanos y felicidad de nuestras familias y sus peques.

2.-GRACIAS A NUESTRA LUCHA se han conseguido muchas cosas. Pedimos el desarrollo de la ley educativa que incluye y garantiza los derechos de la infancia y la juventud respecto de su educación afectiva, sexual, corporal, de expresión y de género, desde una perspectiva amplia, integral y diversa, con un enfoque constructivo y positivo alejado de la problematización y la patologización.

3.- UNA BATERÍA DE FORMACIÓN ESPECÍFICA sobre prevención en delitos de odio y atención a personas víctimas LGBTIQA+, dirigida a profesionales del tejido asociativo, a instituciones policiales y centros penitenciarios, al ámbito judicial y al político.

4.- GARANTÍA DE QUE LOS PLANES ESTRATÉGICOS MUNICIPALES Y PROVINCIALES, junto a otras herramientas de trabajo, sean desarrolladas con profesionalidad y transparencia, poniendo los medios necesarios para su ejecución.

5.- ESPACIOS SEGUROS: Hacer de Baza y su comarca una ciudad amable y acogedora para las personas LGBTIQA+. Una ciudad cuyas plazas y calles cuenten con representación urbana LGBTIQA+ orgullosa y visible. Una ciudad donde nuestra juventud LGBTIQA+ sientan la seguridad y protección que necesitan ya hagan deporte, vayan al cine, o salgan de fiesta. Una ciudad que tenga motivos reales para sentirse ORGULLOSA de SER DIVERSA todo el año, y no solo en el marco temporal de las efemérides.

6.- UN FEMINISMO INCLUSIVO Y TRANSVERSAL que incluya humildad y escucha activa en sus discursos y reivindicaciones, y se adapte a los cambios ampliando al SUJETO FEMINISTA.

7.- QUE HAYA UNIDAD Y UNIÓN entre entidades y asociaciones en estos tiempos que corren, también entre la sociedad, colectivos y comunidades, dejemos aparcadas las diferencias.

8.- NO PERMITIR QUE NADA, NI NADIE (incluidas las instituciones y partidos políticos) sigan poniendo en tela de juicio los derechos de nuestro colectivo y nuestra mera existencia, no todo vale, no queremos más burlas y mofas con la excusa de la libertad de expresión.

Se trata, pues, de abonar el terreno político, económico y social que permita mayores y mejores logros, al tiempo que se rebaja la polarización social al avanzar en la aceptación de las personas LGBTIQA+ en toda su diversidad y riqueza. Se trata de sembrar educación e información contra las ideas simplistas y excluyentes, los planteamientos errados y ajenos al avance de los tiempos y las ciencias. Que el reconocimiento de la complejidad y diversidad humana frene en seco los argumentarios rígidos, manidos e insufladores de miedo y odio. Tan simple como que la normalidad es diversa, ningún copo de nieve es igual. El ayuntamiento es la casa del conjunto de su población sin distinción.