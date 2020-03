Hacer de la decoración un lujo interior y exterior en un ático del centro de Granada

"Tenemos más tiempo de mirar a nuestro alrededor y nos damos cuenta de que si mejoramos el espacio que nos rodea, podemos sentirnos también mejor", reflexiona la decoradora granadina Ana Fernández, ganadora del galardón Best of Houzz 2020, sobre la importancia del interiorismo en estos días de confinamiento. La profesional del estudio Decora y Vende ha sido premiada en esta plataforma por un trabajo que lleva por título Ático en el centro de Granada y que se remite a una reforma de un piso con terraza en la calle Conde de Tendillas de la capital, junto a la conocida Plaza de los Lobos.

Los usuarios de Houzz, plataforma virtual líder en decoración y renovación del hogar, han valorado muy positivamente el trabajo del estudio granadino Decora y Vende como uno de los mejores proyectos españoles de renovación del hogar en el último año. Se trata de la transformación integral de un ático tirando de muchos recursos. "Convertimos el espacio en un lugar totalmente nuevo y con poco presupuesto", asegura Fernández, quien detalla como uno de los puntos fuertes de este proyecto la decoración de la terraza con materiales reciclados como los palets que sobraron de la obra, "que usamos como sofá".

Asimismo, explica que para la pared se utilizó "el material restante del suelo de la terraza a modo de celosía donde ubicamos las plantas que además eran de temporada, por lo que resultaron más económicas".

Ahora, gracias al reconocimiento en los galardones Best of Houzz 2020, la firma granadina ha dado un salto profesional ampliado su zonas de trabajo y dando visibilidad a sus proyectos fuera de la provincia. "Nos ha permitido realizar proyectos con clientes de Málaga, Madrid e incluso Lisboa", señala esta decorada, para la que "la sociedad española tiene una idea un poco equivocada del interiorismo, porque lo considera como un lujo, pero la realidad es que un buen interiorista siempre va a conseguir ahorrar dinero en una reforma o en el amueblamiento y la decoración de un espacio". Alude a su proyecto para explicar cómo puede crearse un rincón bonito y acogedor sin gastar mucho dinero.

Respecto a la situación que atravesamos estos días, con la reivindicación del hogar más presente que nunca, apunta que muchas personas están aprovechando "para hacer limpieza, ordenar, limpiar y poco a poco nos estamos dando cuenta de que el espacio que nos rodea es importante". Asimismo, explica que desde su estudio están intentando aportar su granito de arena "ayudando a quienes lo solicitan, sin ningún coste, a dar nuestro asesoramiento para poner su casa un poco más bonita. Estamos realizando proyectos muy interesantes y la gente está muy agradecida". Y, añade, ya en un futuro "habrá momentos mejores para pensar en grandes reformas y renovaciones y la gente estará más disponible para ello. Ojalá sea así".

Ana Fernández reivindica el interiorismo que es capaz de sacar partido sin gastar demasiado

No obstante, de todo lo malo y preocupante que ocurre estos días con la crisis del coronavirus saca la única lectura positiva de la esperanza en que haya una catarsis interior en algunos aspectos. "Últimamente creo que la mayoría de nosotros hemos pasado poco tiempo en casa, viviéndola, y cuando hemos tenido tiempo o vacaciones nos hemos ido fuera, por lo que no hemos dedicado mucha energía a disponer nuestro espacio para disfrutarlo", indica Fernández, quien apunta que en una casa puede ocurrir lo mismo que en las relaciones personales o en el trabajo donde "a veces ponemos nuestra mirada más en el exterior, anhelando lo que no tenemos y no nos damos cuenta de que podemos hacer mucho con lo que nos rodea".

En este sentido, incide en la importancia de entrenar la vista y en apostar por hacer de la casas un reflejo de los gustos, el estilo y la personalidad para sentirse mejor. "Con la decoración podemos sentirnos más relajados, alegres o nostálgicos", enumera esta interiorista, que eso sí vuelve hacer hincapié en que se pueden optimizar los recursos y el presupuestos: "Es mucho más importante contar con el asesoramiento de un buen profesional que va a convertir un espacio en la mejor versión de él mismo que gastarse una fortuna en elementos que quizás no aporten tanto", argumenta.

Sobre la situación de Granada en este sector, describe el momento como muy inicial, pese a a que hay trabajos de este tipo. "En Granada se hacen muchas reformas integrales ya que está llena de edificios antiguos que necesitan una renovación, pero todavía se cuenta poco con empresas profesionales que cuenten con un departamento de interiorismo" señala esta interiorista que valora la progresiva profesionalización del sector gracias a los medios y a las redes sociales que dan espacios a programas de reformas y a fotos del antes y el después.

"Aunque a veces muestran cambios demasiado rápidos e ideales, al menos está acercando el mundo del interiorismo de una forma mucho más cercana, haciéndolo asequible para todos", apunta esta decoradora que además reconoce la labor de plataformas como Houzz para facilitar la conexión entre particulares y profesionales y avanzar en las necesidades este sector.

Houzz es la plataforma que con sus premios ha reconocido este proyecto de Ático en el centro de Granada, un piso de estudiantes de menos de 50 metros que ha pasado a ser un apartamento de lujo con terraza chill out. Que los usuarios lo hayan elegido entre sus favoritos tiene mucho que ver con que es un ático.

"Se devalúan menos que los demás cuando los precios bajan porque un ático con vistas y con terraza es quizás el lugar ideal para vivir para muchas personas en un lugar como Granada, donde hay tantos días de buen tiempo, se puede hacer mucha vida en el exterior", indica la creadora como otro apunte más para estos días de confinamiento y nostalgia de calle y sol.