Descubre 10 destinos 'calentitos' si quieres huir del frío de Granada

Aunque con el tiempo que va a hacer nunca se sabe, y menos con el cambio climático, en Granada estamos aún 'sufriendo' un invierno helador con lluvias nieve en nuestra Sierra. Por eso muchos viajeros que pueden escaparse en esta fechas, buscan lugares calentitos donde disfrutar del sol, las buenas temperaturas y la vida al aire libre sin abrigos.

1. Sidney - Australia

En Australia allí ahora es verano y están a punto de entrar en un otoño suave. Aunque Sídney no es la capital es, sin duda, la ciudad más dinámica de Australia. Rodeada de agua, sus habitantes son fanáticos de la vela y es un espectáculo ver la bahía, a la hora del almuerzo, entre trabajo y trabajo abarrotada de pequeños veleros con sus tripulantes tomando el sol y con el espectacular escenario de la Opera House y el Harbour Bridge al fondo. El Real Jardín Botánico (Domain Park) es un buen lugar para disfrutar del aire libre y la playa Bondi Beach, para darse un baño, y el paraíso para los surfistas.

2. Bali - Indonesia

Conocida como “la isla de los dioses”, una definición que no parece exagerada ya que su belleza y variedad la convierten en un destino deseado por muchos viajeros. Aunque tiene pequeña extensión, concentra templos, volcanes, playas, paisajes y profundos arrozales y una gente encantadora. Aunque Indonesia es uno de los países musulmanes más poblados, la isla de Bali es un oasis hinduista y las singulares celebraciones se encuentran a cada paso. Su artesanía y gastronomía también son únicas. Al ser un destino muy deseado, han proliferado los hoteles de lujo con múltiples propuestas y precios razonables sobre todo en esta época.

3. Islas Canarias - España

Las que aquel gran viajero que fue Plinio el Viejo, definió como “Islas Afortunadas” son un reducto de buena temperatura durante todo el año, de hecho en estos meses de invierno, cuando toda Europa tiembla de frío, es la temporada más alta en las Canarias. Las ocho islas que forman el archipiélago ofrecen playas fantásticas, muchas de ellas salvajes y un interior con una naturaleza bien conservada, de hecho cinco de ellas están declaradas Reserva de la Biosfera y el archipiélago cuenta con cuatro Parques Nacionales. Ya sea para descansar tomando el sol o practicando deportes náuticos como el windsurf y el submarinismo o disfrutar de su interior con paisajes sorprendentes que animan a hacer senderismo, cicloturismo, escalada o, incluso, espeleología, no hay tiempo para el aburrimiento en Canarias.

4. Buenos Aires - Argentina

No es fácil recomendar qué ver en la capital argentina, en la que ahora es verano, porque las posibilidades son muchas. No es frecuente que uno de los lugares más visitados de la ciudad sea el cementerio. Pero no es un cementerio cualquiera, La Recoleta ofrece más de 90 “bóvedas”, como aquí llaman a los panteones, que han sido declaradas Monumento Histórico Nacional. Sin duda la visita imprescindible es la de Eva Perón. Pero hay mucho más que ver, como Plaza de Mayo, donde está la Casa Rosada, sede del Gobierno, San Telmo, el barrio residencial más antiguo de Buenos Aires con sus tiendas de antigüedades y edificios pintorescos que junto con Palermo son los más elegantes. Aunque tal vez lo más auténtico sea el barrio de La Boca y la calle Caminito, llena de bailarines de tango. La visita no puede acabar sin un paseo, o una buena comida en el puerto Madero.

5. Dubai - Emiratos Árabes Unidos

Desde luego, no se pasa frío en Dubai, ni en los Emiratos Árabes, en ningún momento del año. Temperaturas de hasta 50 grados no son una excepción, aunque, eso sí, hay aire acondicionado en todas partes, incluso en las paradas de autobús exteriores. Pero la visita a Dubái merece la pena, incluso pasando calor. Aunque la imagen más conocida de este emirato sean sus altos rascacielos y su pujanza comercial, el que hasta hace relativamente poco era un pequeño pueblo de pescadores en el golfo Pérsico, se ha convertido en una de las ciudades más cosmopolitas del mundo donde conviven personas de casi 200 nacionalidades distintas. Pero en ella o en los alrededores, todavía es posible pasear en camello por el desierto, disfrutar una cena tradicional en una jaima y también, subir al Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo.

6. Lima - Perú

Perú tiene merecida fama de ser el epicentro de la gastronomía latina, y una de las mejores a nivel mundial, reconocida por la Unesco, lo que por sí mismo puede ser un buen motivo para visitarla. Recorrer su centro histórico, igualmente Patrimonio de la Humanidad, uno de los más bellos y con más historia de América del Sur, para apreciar sus ricos balcones, que fueron decisivos para el título de la Unesco, y sus intrincados rincones, hay que llegar hasta la Plaza San Martín, ahí se comprueba el duelo de balcones adaptados a los distintos estilos arquitectónicos de Europa como el barroco y rococó a la realidad de Perú y de diversos tipos, abiertos, rasos, de cajón, cerrados con vidrio o de celosías. Además de buena temperatura en esta época del año, la capital de Lima tiene para los usuarios de Jetcost.es.

7. Algarve - Portugal

El clima en el Algarve es muy suave durante todo el año, prueba de ello es que allí se concentra una de las mayores ofertas de golf del mundo, con cerca de 40 campos de golf, la mayoría se encuentra situada en zonas preservadas, con vistas deslumbrantes. De hecho, con frecuencia ha sido considerado el mejor destino de golf del mundo. Pero no es lo único que ver y disfrutar en este litoral al sur de Portugal que combina calas recogidas con acantilados recortados junto a maravillosos hoteles. No hay que perderse llegar hasta el cabo San Vicente, que algunos consideran como la punta más occidental de Europa, con un precioso faro y maravillosas vistas. Sorprende encontrar pescadores al borde de precipicios que lanzan su cebo casi 100 metros más abajo, al revuelto mar, mientras cercad de la playa los surfistas disfrutan de grandes olas.

8. Sicilia - Italia

Es la punta más meridional de Italia, apuntando a Túnez y el continente africano. Una isla predominantemente montañosa que se gana el corazón de los visitantes con su maravilloso mar y sus ricas ciudades con encanto propio. Sicilia es una isla de postal caracterizada por las huellas imborrables de los pueblos que la han habitado, entre testimonios artísticos y culturales de valor incalculable. Siracusa, Messina o Palermo son sus ciudades más destacadas, pero vale la pena recórrela con calma. Es la isla más grande del Mediterráneo, donde el arte, la historia y la cultura se entrelazan en una mezcla asombrosa desde el mar hasta la montaña, pasando por la campiña y los pueblos costeros. Salpicada de lugares de valor incalculable y de vestigios griegos y árabes-normandos, suntuosamente embellecida por el barroco y bendecida con un clima suave en todas las estaciones, es un paraíso inolvidable.

9. Marrakech - Marruecos

Entre la tradición y la modernidad, Marrakech es la promesa de sensaciones incomparables. Paseando por la plaza Jemaa El-Fna, cambiante según el momento del día: de mercado a centro gastronómico, de teatro a escuela, con los zocos con sus brillantes colores y olores orientales, al lado, la ciudad roja se llena de carruajes de caballos, terrazas soleadas, artistas ambulantes y otras actividades diurnas y nocturnas que enriquecen la estancia en Marruecos. No es ciudad de grandes monumentos, pero uno se deslumbra ante la riqueza arquitectónica de la Medina y sus numerosos riads, pequeños palacios orientales organizados en torno a un patio central convertidos en alojamientos de lujo con un encanto sublime. En el Marrakech moderno, los barrios de Guéliz y Hivernage ofrecen modernas infraestructuras, boutiques de lujo y tiendas de prêt-à-porter internacionales, así como amplias y aireadas avenidas.

10. Islas Maldivas

Quien visita Maldivas coincide con una vieja leyenda que dice que, en algún momento, una mano invisible debió tomar un pedacito del Edén para luego espolvorearlo sobre nuestro planeta, con tal acierto que cayó magistralmente en forma de unas 1.200 islas sobre el océano Índico. Sus playas de arena blanca, salpicadas por exuberantes palmerales y cocoteros, sus aguas trasparentes llenas de colorida vida, se han convertido en un exclusivo destino donde desconectar de la cotidianidad. La mayoría de las islas turísticas –unas 150 aproximadamente– siguen el concepto ‘One island, One resort’. Así, cada cadena hotelera imprime su propio estilo y saber hacer, generando un concepto único y una amplia variedad de propuestas. Cabañas sobre el mar o al borde de la playa con piscina privada con el concepto de todo incluido de lujo en casi todas, convierten estas islas en el verdadero Paraíso en la tierra.