¿Qué tenemos que echar en los nuevos contenedores marrones de Granada?

Estar concienciado y llevar a cabo la tarea ética del reciclaje de cada casa requiere siempre un extra de esfuerzo. Tener varios cubos de basura, separar los residuos y no caer en el tópico "a pequeña escala no se consigue nada" para luego acabar haciendo caso a la pereza o a la prisa en el momento de tirar algo a una bolsa de basura que se convierte en común para todo tipo de desperdicio. Luego, en muchas ocasiones, llega la culpa por no haber dedicado esos escasos minutos a contribuir a la mejora del medioambiente.

Y sí, algunos de esos momentos de remordimiento también se acallan con otro pensamiento generalizado "si las grandes superficies no contribuyen, no sirve de nada". Bien, pues para el pequeño esfuerzo que requiere ahora la ciudad en materia de reciclaje, la de tirar los restos orgánicos al nuevo contenedor marrón, esa ya no es excusa. Desde 2021 se practica en Granada la recogida selectiva de basura orgánica en los mercados municipales (San Agustín y Merca80), los centros comerciales, los hospitales, los hoteles y los comedores universitarios de centros educativos y de colegios mayores. Y ahora toca que las casas se apunten.

Qué va al contenedor marrón

Se trata del nuevo depósito para la ciudadanía que ya puede ver por varias zonas de la ciudad y que culminará con 474 nuevos puntos de reciclaje en todos los barrios de Granada. Pero, ¿qué se debe tirar en dicho contenedor? Pues bien, los restos de todo lo que una vez estuvo vivo además de servilletas, cartón o papel de cocina manchados de comida o aceite. Esto es, fruta y verdura, restos de carne y pescado, cáscaras de huevo, marisco, frutos secos, comida en mal estado, restos de infusiones, posos de café, restos pequeños de jardinería, ramos de flores, hojas secas o plantas que habitualmente suponen alrededor del 44% del contenido de las bolsas de basura.

Los nuevos contenedores tienen 2.000 litros de capacidad y serán depositados en la vía pública. El objetivo es separar los residuos orgánicos para su correcto reciclaje y posterior transformación en compost. Se trata, han dicho hoy desde el Ayuntamiento, de un paso decisivo de esta ciudad para la mejora de los índices de aprovechamiento de sus residuos, al tiempo que implica un importante avance para hacer de Granada una ciudad más limpia, más sostenible y que cuida mejor de su entorno.