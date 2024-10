Del Gym al Ñam, la nueva propuesta saludable que revoluciona Granada

Hace menos de un mes, en una luminosa esquina del Centro Comercial Neptuno, un nuevo concepto gastronómico abrió sus puertas en Granada: Del Gym al Ñam. A primera vista, podría parecer otra cafetería más entre las muchas que pueblan la ciudad, pero basta con detenerse un momento en su acogedora terraza para darse cuenta de que algo diferente está ocurriendo. Este local, liderado por los empresarios José Ángel Martos y José Molina, está revolucionando la forma en la que los granadinos entienden la comida fuera de casa. Lo que comenzó como una necesidad personal se ha transformado en un lugar donde el deporte, la salud y el buen comer se encuentran en un ambiente único.

José Ángel Martos no es un recién llegado al mundo empresarial, aunque su trayectoria comenzó en un camino muy diferente. Hijo de un periodista y una locutora de radio, Martos creció entre micrófonos y estudios de grabación, lo que moldeó su vocación por la comunicación. Su pasión por el periodismo está en su ADN, pero en los últimos años, ha sentido la llamada de un nuevo ámbito: el de la hostelería saludable. Como él mismo explica, “al final soy un empresario de la comunicación, y ahora también de la hostelería, aunque sigue estando muy relacionado con el mundo del deporte”.

Este cambio de rumbo surgió de una necesidad propia, una inquietud personal que fue madurando hasta convertirse en una propuesta que está ganando el corazón de Granada. Hace poco más de un año, Martos comenzó a entrenar con un entrenador personal y a seguir una dieta estricta, que le permitió ver la importancia de la alimentación en su bienestar físico y mental. Sin embargo, no todo era tan sencillo como parecía. Como muchas personas que siguen un estilo de vida saludable, se encontraba con un problema habitual: la dificultad de comer fuera de casa sin renunciar a su dieta. En un fin de semana en el que tuvo que hacer varias comidas fuera, Martos se vio obligado a saltarse su rutina alimenticia, algo que lo frustró. “Estaba entrenando el domingo y pensé, ¿por qué no hay un sitio en Granada donde puedas comer fuera sin saltarte la dieta?”, comenta con la misma emoción con la que se le ocurrió la idea. Martos se puso manos a la obra y, cuando compartió la idea con Molina, este no dudó en aceptarla. De hecho, once años antes, el propietario de la tienda “Proteína Online” había tenido una idea similar.

Así nació Del Gym al Ñam, una cafetería y restaurante con una propuesta que combina la comida saludable con la comodidad de poder comer fuera sin culpa. Desde el desayuno hasta la merienda (y próximamente también cenas), el menú ha sido diseñado para satisfacer a aquellos que buscan cuidar su alimentación, sin sacrificar el sabor ni el placer de disfrutar de una buena comida. La base de su propuesta son los combos, un plato completo donde se puede elegir entre diversas opciones: como primero, pasta o arroz; como segundo, pollo, lomo o salmón; y como tercero, verduras o huevos preparados a la plancha o cocidos. Un plato equilibrado que incluye hidratos, proteínas y vegetales, a un precio asequible y, lo más importante, sin desviarse de una dieta saludable.

Uno de los elementos más innovadores de la cocina de Del Gym al Ñam es su freidora de aire industrial. Este aparato, que puede cocinar a temperaturas de hasta 300 grados y con capacidad para dos kilos de alimentos, permite disfrutar de platos que normalmente serían calóricos y grasientos, pero de una manera mucho más saludable. “Puedes comer patatas fritas, croquetas, empanadillas... pero sin aceite. Es un cambio tremendo, están menos pringosas y son mucho más saludables”, explica Martos. Además de los combos, la cafetería también ofrece opciones más elaboradas, como crepes de espinaca o remolacha, una verdadera sorpresa para el paladar que está conquistando a quienes buscan algo diferente.

Pero la oferta de Del Gym al Ñam no se detiene ahí. Para los que entrenan, la cafetería también dispone de una selección de batidos de proteínas y meriendas adaptadas para quienes cuidan su dieta de manera estricta. También hay opciones más tradicionales, como crepes con sirope de chocolate o crema de proteína. Como bien lo explica Martos, “aquí queremos que todo el mundo se sienta bienvenido, tanto los del ‘gym’ como los del ‘ñam’, porque cuidarse no significa renunciar a disfrutar”.

El éxito de Del Gym al Ñam no solo se debe a su oferta gastronómica, sino también a la dedicación y el cariño que Martos y su socio, José Molina, han puesto en el proyecto. Ambos han apostado por crear un espacio acogedor y cómodo, que invita a quedarse. Desde la recuperación de la decoración del antiguo “Café Tren” hasta los pequeños detalles como los vasos personalizados o los servilleteros, cada rincón ha sido pensado para ofrecer una experiencia única. “Esto es como nuestro bebé. Lo estamos mimando, cuidando y aprendiendo de cada error que cometemos. Somos los primeros que queremos que este proyecto crezca y siga por el buen camino”, confiesa Martos.

Y no cabe duda de que están en el camino correcto. En menos de un mes, la cafetería ha recibido una acogida espectacular por parte de los granadinos. “Desde el primer día, la gente ha mostrado una curiosidad tremenda por nuestro concepto, y las mesas han estado llenas casi todos los días”, afirma Martos, visiblemente emocionado. Pero lejos de conformarse con este éxito inicial, él y su socio ya están trabajando en nuevas ideas para mejorar y expandir el proyecto. Pronto abrirán por las noches los fines de semana, y también están evaluando la posibilidad de ofrecer servicio a domicilio.

El sueño de Martos y Molina no se detiene en Granada. Si todo sigue por buen camino, Del Gym al Ñam podría expandirse a más ciudades, e incluso plantearse la posibilidad de franquiciar el concepto. Pero como bien dice José Ángel, “no podemos correr antes de gatear. Ahora el bebé está aprendiendo a caminar, pero más adelante, ¿quién sabe? Nuestro objetivo es que este proyecto crezca, y quién sabe hasta dónde puede llegar”.

En los últimos años, el deporte y la salud se han convertido en prioridades para muchas personas. Ya no se trata solo de entrenar, sino de complementar esa actividad física con una alimentación equilibrada. Y Del Gym al Ñam responde precisamente a esta necesidad, ofreciendo un lugar donde comer bien, cuidarse y, a la vez, disfrutar del placer de salir a comer fuera. Porque como dice uno de los eslóganes que decora su entrada, “tu salud empieza en la cocina”, y lugares como este son esenciales para seguir avanzando hacia un estilo de vida más saludable y consciente.

Granada ha dado la bienvenida a este nuevo concepto con los brazos abiertos, y no es difícil entender por qué. Del Gym al Ñam es más que una cafetería, es una propuesta valiente y necesaria para una sociedad que, como bien explica José Ángel Martos, está cada vez más concienciada de que el bienestar físico y mental comienza en lo que comemos. Y este es solo el comienzo de un proyecto que, sin duda, dará mucho que hablar.