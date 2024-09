El himno de "Graná" que se ha viralizado en Whatsapp: "No hablamos de Memphis, hablamos de lo nuestro"

La ola ya era grande con las primeras luces de esta plácida y, en apariencia, ordinaria mañana de domingo granadina. Han pasado las horas, apenas llegaban las 11, cuando un mensaje de WhatsApp ya estaba sonando en miles de teléfonos móviles. Y eso era el comienzo del desmadre.

Se trata de un audio y en él puede leerse el mensaje "reenviado muchas veces", que acompaña a los archivos que, por la razón que sea, se han viralizado. Suele suceder con chistes o anécdotas pero esta vez se trata de una canción archiconocida en el mundo entero con una letra versionada muy especial, sobre todo para los granadinos.

El 'Bella Ciao' más castizo

El Bella Ciao, ese tema de los partisanos italianos que fue hiperpopularizada allende sus fronteras ideológicas por la serie La Casa de Papel, en este caso sonaba a la granadina. Mucho.

El grupo Los Bomberos, sencillamente, lo han petado en tiempo récord apelando sin ambages al sentimiento más granadinista con frases o palabras tan castizas como "la Maritoñi, los dulces Zafra", que son "de Graná, de Graná" o expresiones que todo buen granadino dice y entiende como "tira to tieso, pasao er pollete, espercojao, mu apañao, voy a hacerme un mandaíllo, un repelús, ponte el saquito, sube parriba, baja pabajo, osús qué pollas, un somormujo o emperifollao", entre muchas otras.

Un recopilatorio o, más bien, un diccionario extensísimo de 'la buena lengua granadina' que no se deja fuera ni la cerveza patria, ni cómo no, los bares icónicos de 'lo suyo' como el Planta Baja, el Ruido Rosa, Los Altramuces o el Papaúpa que "son de Graná, de Graná, de Graná, ná ná".

Una filtración derivada en éxito

Su batería, Rafa Peñafiel, reconoce que aún siguen sorprendidos. "Se nos ha ido de las manos", explica el músico que cuenta que, además, no saben cómo ha surgido este fenómeno ya que la canción está sacada de la grabación que hicieron en Tarifa en el estudio Punta Paloma, por lo que la sorpresa es doble. "No sabemos cómo ha salido de allí, nos hemos quedado de piedra, aunque estamos muy contentos", confiesa Peñafiel.

De dicha sesión de grabación, la primera que realiza la banda, anticipa el batería del grupo, saldrá un disco de 13 canciones que, además, del formato físico llegará también a todas las plataformas, entre ellas Spotify.

"Hablamos de lo nuestro, somos muy granaínos"

"No hablamos de Memphis, hablamos de lo nuestro", explica cuando se le pregunta por este tema que no se ha dejado un palo 'granaíno' sin tocar y que nació hace ya un año. "Normalmente cogemos canciones y las hacemos nuestras, y claro, somos muy granaínos", dice Peñafiel en cuanto a la composición de la letra que, además, a veces en los directos suele variar por las improvisaciones del cantante cuando la banda se calienta, que suele ser muy amenudo. Esos detalles no exentos de la 'malafollá' más irónica es mejor, eso sí, escucharlos que leerlos.

Anoche mismo la banda tocó en el Palacio de Quinta Alegre donde, por supuesto, regaló este "De Graná" a un público entregado y a los vecinos de la zona que pudieron escuchar, también, el concierto desde sus balcones

Los Bomberos que salvaron el Planta Baja del gran incendio

Cuando este grupo, que lleva unos 14 años en activo bajo el nombre de Los Bomberos y unos 20 en total sobre las tablas, no visten con chupas de cuero, llevan sobre sus hombros uniformes ignífugos amarillos y mangueras. Estos músicos son, como primera ocupación, miembros del cuerpo de bomberos de Granada. De hecho, casualidades de la vida, la misma brigada que conforma la banda, fueron los profesionales que extinguieron el gran incendio que devoró la Sala Planta Baja en 2016. Ellos tocaron también en la fiesta de inauguración de la mítica sala cuando se reabrió tras el desastre.