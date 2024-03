250 historias sobre 'el traje de flamenca' inspirará el nuevo diseño de Beatriz Peñalver

“Hasta hace unos años no conseguí mi sueño de vestirme de flamenca, y volví a sentir lo mismo que cuando lo hacía de niña en el salón de casa: esa sensación de poderío, fuerza, seguridad y raíces que hacía que me empoderase cada vez que me lo ponía”.

La historia de Marta, una jienense de 30 años es uno de los más de 250 relatos en primera persona que Lanjarón ha recopilado a raíz de su llamamiento a todos los andaluces: compartir sus historias vinculada a un icono cultural, el traje de flamenca. Todos estos relatos formarán parte del Vestido ORIGEN, una prenda que confeccionará la diseñadora granadina Beatriz Peñalver de la mano de la marca de agua Lanjarón y que rendirá homenaje a la tradición andaluza.

Así, la joven creadora será la responsable de realizar en su atelier un traje que recopile los recuerdos y sensaciones de todos los andaluces que han respondido a la convocatoria de la marca de agua mineral natural.

Entre todos estos recuerdos se encuentra la historia de Miriam, una jienense de 25 años cuyo primer traje de flamenca nació durante el confinamiento de la mano de su madre, que se valió de su habilidad para la costura para crear un traje de flamenca único. “Comenzó un viaje creativo que transformaría prendas comunes en una obra de arte única. Mi madre buscó en nuestro armario y encontró el material perfecto para el traje: un vestido mío de una boda y un par de faldas de baile que mi hermana y yo usábamos cuando éramos pequeñas”, recuerda.

Paciencia y dedicación

Así, con paciencia y dedicación, estas prendas cargadas de recuerdos crearon el vestido de flamenca de Miriam. “El resultado fue un traje que no solo era bonito, sino profundo en su significado. Se convirtió en un símbolo de amor, creatividad y resiliencia en tiempos difíciles”, comenta.

Otras de las historias que Lanjarón ha recopilado giran en torno al paso de esta prenda de generación en generación, como el relato de Ángela, una joven sevillana. “Este vestido siempre ha pertenecido a mi madre, puede tener unos 20 años y hasta hace poco no pude ponérmelo porque me quedaba grande. A día de hoy es mi vestido favorito, aunque no sigua las modas. Se le regaló mi padre a mi madre en color turquesa, como el color de sus ojos”.

Icono cultural y valor sentimental

Muchas de las historias en torno a este icono cultural giran en torno al valor sentimental de la prenda. Para Vanessa, onubense de 45 años, el traje de flamenca es como el vestido de novia: “cada vez que te lo pones te sientes especial”, dice sobre un traje que tiene ya 18 años. En el caso de Aroa, una joven sevillana, la tradición la vincula con su padre: “siempre me regalaba un traje todas las ferias. El primer año que no lo tenía conmigo gané un certamen, gané un traje de flamenca y me bordé el nombre de mi padre en él”, afirma.

Desde el 28 de febrero, Día de Andalucía, Lanjarón, agua que nace en las cumbres de Sierra Nevada y como marca que apoya a su cultura y raíces, comenzó la cuenta atrás para la creación del “Vestido ORIGEN”, invitando a los andaluces hasta el 24 de marzo a enviar fotos, vídeos e historias vinculados al traje de flamenca.

Desde los alegres colores hasta los más amplios volantes, el traje de flamenca es mucho más que una prenda; es un símbolo de elegancia, orgullo, pasión y herencia cultural. Asimismo, Lanjarón, es un agua mineral natural cuya pureza tiene su origen en el Espacio Natural de Sierra Nevada, y que, año tras año, persigue ensalzar la cultura andaluza.

Por ello, el vestido Origen será no solo presentado en el mes de abril coincidiendo con el inicio de la Feria de Abril, sino que lo lucirá la modelo andaluza Carmen Santa Cruz, y formará parte de distintas acciones y eventos durante los próximos meses a nivel nacional.