El PP de la Diputación de Granada celebra la recuperación de inversiones en Guadix gracias a las enmiendas presentadas

La portavoz del Grupo Popular en la Diputación, Inmaculada Hernández, ha visitado esta mañana la ciudad de Guadix donde ha celebrado el paso atrás dado por el presidente de la institución provincial aceptando, tras años de negativa, la enmienda presentada por los populares a los Presupuestos de la Diputación para 2022 con la que se recupera una inversión para crear una nueva oficina del Servicio Provincial Tributario.

"Una inversión que ellos mismos plantearon cuando eran sus compañeros socialistas los que estaban al frente del ayuntamiento accitano pero que guardaron en el cajón cuando el PP tomó las riendas. Ahora reculan, gracias a la enmienda presentada por este Grupo, devolviendo inversiones a la ciudad".

Así se ha pronunciado Hernández tras el pleno del pasado lunes en la que los populares consiguieron negociar la aceptación de dos enmiendas "que traen riqueza y seguridad a los vecinos de toda la provincia. La primera relativa al retén de bomberos de Sierra Nevada y una segunda que hará posible que los accitanos cuenten con un servicio de primera. Invertir en los municipios es invertir contra la despoblación. Invertir es creer y crear oportunidades a todos los vecinos de la provincia".

Hernández ha celebrado el cambio de criterio del PSOE en estas dos cuestiones y ha remarcado que seguirán desde el Grupo Popular trabajando para que las otras enmiendas a los Presupuestos de la Diputación se acepten vía mociones y ruegos.

"Tenemos un presidente desconectado de las necesidades de los vecinos de cada comarca y muestra de ello es la nula respuesta que se da a demandas necesarias como reforzar y aumentar las partidas,por ejemplo,para el Plan de Cuevas". Hernández ha considerado ridículo lo previsto el próximo año ante una cuestión de seguridad, y también de promoción y apuesta, con un plan que "necesita ser realista, plurianual y contar con una hoja de ruta certera".

La portavoz popular le pide además a Entrena qué explique a los vecinos cómo pretende hacer frente a las necesidades en materia de carreteras el próximo año con una inversión de tan solo 1 millón de euros para toda la provincia. Hernández ha recordado algunas de las peticiones de los ayuntamientos y los vecinos para reforzar especialmente la seguridad y reducir el alto número de siniestros en vías como la GR 5104 en Albuñan, donde venimos reclamando el desdoble y la construcción de una rotonda; o el ensanchamiento del puente que da acceso a la localidad de Jerez del Marquesado; "porque invertir en las carreteras, es vertebrar nuestro territorio en igualdad de condiciones para todos los municipios".

Como medida de apuesta por mejorar e incentivar los recursos turísticos y de movilidad sostenible en el conjunto de la provincia, ha recordado, como ha caído en saco roto la petición para que se dotara el Presupuesto de partidas para el Plan de Caminos Rurales, que no viene contemplado; el Plan de Carriles Bici, que ha desaparecido; y un programa específico para dotar de contenido el Geoparque para que revierta de manera realista y eficaz su potencial en la zona

En este aspecto, ha reclamado a la Diputación que lidere los proyectos con cargo a los Fondos Next Generation. "No se está llevando a cabo por parte de esta institución una política seria. No están tutelando, ni liderando iniciativas que redunden en un beneficio claro para la provincia".

Regantes de Gor

La portavoz del Grupo Popular ha lamentado, además, que el "desgobierno de Entrena se haya lavado las manos con los regantes de Gor. Les pedimos en el último pleno que solucionaran el problema causado en la acequia como consecuencia de la ejecución de unas obras que ellos han hecho en una carretera colindante. Su respuesta ha sido que la acequia está en desuso y que esto, es una invención del Partido Popular".

Por ello, Hernández insta a Entrena también a que acuda a Gor y conozca el problema real que la institución ha generado en la zona dejando sin agua a los agricultores.

Por su parte, Jesús Lorente, alcalde de Guadix, ha celebrado la predisposición por parte del grupo popular en la Diputación, que tendiendo la mano al Gobierno provincial trabaja para que las inversiones lleguen a todos los pueblos, y eso es de reseñar, ha señalado Lorente. Que pide a su vez a los compañeros que siga trabajando para que los proyectos previstos se conviertan en una realidad.