Susana Díaz se pone al frente de la reivindicación del AVE ante Fomento

El AVE ha entrado de lleno en la agenda política de la Junta de Andalucía. Hace justo una semana, la presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, aseguró en su visita a la capital que la Junta estaba dispuesta a "arrimar el hombro" en el soterramiento del AVE, calificando como "intolerable" la desconexión ferroviaria que sufre la provincia desde hace casi dos años. Cinco días más tarde, Díaz volvió a acordarse de Granada en su discurso institucional del 28-F, en el que denunció las "limitaciones" que sufre la ciudad como consecuencia del aislamiento ferroviario.

Y la Junta demostró ayer que su preocupación por Granada va más allá de las palabras airadas y los discursos institucionales. El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, remitió ayer una carta al ministro Íñigo López de la Serna para reclamarle un "compromiso firme, financiero y con plazos" para la culminación del AVE a Granada. Así lo anunció el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, tras la reunión del Consejo de Gobierno, en la que la Junta decidió 'plantarse' para exigir respuestas a cinco infraestructuras "básicas" para el desarrollo de Andalucía.

El Gobierno andaluz considera "inconcebible" el prolongado aislamiento de Granada

La primera, el AVE. "Es inconcebible que una ciudad como Granada lleve casi dos años aislada por vía férrea", apuntó Vázquez, señalando que el objetivo de la Junta de Andalucía es conseguir un "compromiso previo" por parte del Gobierno central antes de cerrar la fecha para la reunión pendiente entre la presidenta andaluza y el ministro de Fomento.

En la agenda reivindicativa que la Junta de Andalucía desplegará ante De la Serna también figuran la conexión ferroviaria de Almería para mercancías y pasajeros; la línea Bobadilla-Algeciras; la conexión de la A-49 con el Chare de Lepe (Huelva); y la firma para la línea 3 del metro de Sevilla. Todas ellas, según Vázquez, son "infraestructuras vitales, fundamentales y urgentes" para Andalucía y su desarrollo económico. El Ejecutivo andaluz considera que estas son sus prioridades en materia de infraestructuras, por encima, por ejemplo, de la línea ferroviaria de Alta Velocidad Sevilla-Antequera, construida en su mayor parte por la Junta.

Las conexiones ferroviarias, o la falta de ellas, copan buena parte de los agravios listados por la administración andaluza. El portavoz del Gobierno andaluz indicó que, al igual que no se entiende que Granada lleve 695 días sin tren, también es "absolutamente inaceptable" el aislamiento de Almería, derivado de "la falta de apuesta inversora del Gobierno central". En cuanto a la conexión Bobadilla-Algeciras, recordó que el puerto de Algeciras es el "kilómetro cero" desde el que parten los corredores ferroviarios, por lo que "no tiene sentido" que el Gobierno lo castigue no acometiendo su modernización.

Sobre los accesos al Chare de Lepe, consideró una "broma de mal gusto" que el Gobierno recomiende alquilar un hospital privado mientras se acometen; y apuntó que la línea 3 del metro de Sevilla es una infraestructura "básica" para los ciudadanos, por lo que no entiende el retraso en la firma del convenio por parte del Ejecutivo central. La Junta siempre ha estado involucrada en la reivindicación del AVE a través de la Mesa del Ferrocarril, de la que forma parte, y en sus visitas a Granada el consejero de Fomento ha lamentado en varias ocasiones la situación que sufre la provincia, que supone un lastre para su desarrollo económico y turístico. Sin embargo, hasta hace una semana -coincidiendo con la primera visita de Susana Díaz a la capital tras el cambio de gobierno en el Ayuntamiento- la desconexión ferroviaria no había protagonizado ningún discurso de la presidenta andaluza, que ha hecho suya una reivindicación vital para la provincia.