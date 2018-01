El Festival de Heras-Casado

El lunes se presenta la 67 edición del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, por la mañana en Madrid y por la tarde-noche en la capital granadina, prioridad madrileña que ha originado cierto malestar porque algunos piensan que un Festival que se desarrolla en la Alhambra debe tener su primera referencia desde el universal monumento. El de Salzburgo, por ejemplo, nadie pensaría que su primera luz la viera fuera de la ciudad mozartiana. Todo sea por la necesaria promoción.

De todas formas, las filtraciones inevitables producidas han hecho que la base del primer programa de Heras-Casado se conozca, a falta de confirmar, quince días antes: la inauguración con el director del certamen, conduciendo a Les Siècles, con referencias debussyanas -el Festival celebra intensamente el centenario de la muerte del músico galo, tan relacionado emocionalmente con Granada y desde donde Falla escribió un inolvidable artículo en su memoria- y, en el segundo concierto del especializado conjunto, con su titular François Xaviert Roth, para cerrar con la Philharmonia Orchestra, bajo la dirección de Esa-Pekka Salonen. Una orquesta y director que originaron, el 18 de junio de 1988, una protesta del público, que recogí en la crítica, porque se negaron a interpretar un fragmento de La muerte de amor, de Tristán e Isolda, de Wagner, plato fuerte del programa que debía interpretar Montserrat Caballé.

Cuando se presente oficialmente la edición comentaré detenidamente su contenido que, por esas referencias, parece mostrar dosis de calidad y, sobre todo, personalidad, elementos básicos en el certamen. Referencias sinfónicas imprescindibles, como tantas veces he dicho, con la Orquesta del Teatro Mariinsky de San Petersburgo, ballets diversos, el Nacional de España, el de Flandes -esperemos que entre ellos Puigdemont no venga camuflado de Pájaro de fuego-, estrellas de la Ópera de París, Blanca Li, María Pagés, etc.

En fin, analizaremos detenidamente la apuesta de Pablo Heras-Casado, partiendo de la poderosa historia del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, al que recomendamos no limitar la información al día de la valorativa presentación oficial, sino que se ofrezcan las novedades según se vayan produciendo, para evitar filtraciones que son obligación de los periodistas divulgarlas.