El viernes murió José Luis García Rúa, uno de los seres más vivos que he conocido. José Luis siempre sorprendía. Me sorprendió por primera vez cuando le oí impartir clases de Filosofía clásica en los ochenta. Era entonces un profesor mítico de la Universidad de Granada. Claro, profundo, con una voz vibrante, pausada y varonil, Rúa convertía cada lección en una fiesta del entendimiento a la que asistían entusiasmados y boquiabiertos los alumnos. Me sorprendió después, con su enorme capacidad de trabajo, cuando aparecía en la alta madrugada por el periódico en que faenaba para vigilar la edición de textos ácratas que él mismo escribía. Volvió a sorprenderme cada vez que nos encontrábamos y conversábamos, o en la entrevista que le hice en un humilde piso de la zona Norte, por la clarividencia para identificar los errores de la Transición y el oscuro futuro que acechaba a la democracia parlamentaria. Y me dejó a cuadros la última vez que lo vi, con los ochenta cumplidos o rondándolo. Recorría yo la medianoche por una Plaza Nueva vacía cuando oí su voz salir de la nada y decir: "¡Cambril, ayúdame!" Miraba y miraba sin divisar a nadie. Así que empezaba a sospechar que sufría un ataque transitorio de locura cuando la voz volvió a emerger: "Aquí, hombre, aquí, pásame la cuerda por encima de la rama". Entonces atiné a levantar la cabeza y lo vi encaramado en un árbol y abrazando una pancarta.

Lo cuento para remarcar que José Luis era un intelectual enorme, pero tenía manos, unas manos grandes y nervudas. Siempre se sintió un obrero. Siempre fue fiel al niño que se hizo hombre en un repente y se puso a trabajar tras la muerte en la Guerra de su padre, el mismo que el torbellino de la historia arrastró desde Asturias a un campo de concentración francés con apenas quince años. Siempre sufrió, mientras duró, la represalia del régimen franquista, que lo expulsó de todos los centros que lo contrataban en cualquier ciudad de España hasta que fichó por el Departamento de Filosofía de la UGR.

José Luis García Rúa. Ex secretario de la CNT y de la Asociación Internacional de Trabajadores, líder mundial del anarquismo, una causa vencida por la historia o a la que aún no le ha llegado el tiempo. El último filósofo obrero. Un hombre que leía a Séneca, a Feuerbach, a Epicuro a Lucrecio… y los enriquecía y explicaba como nadie mientras encallecía y trepaba a los árboles a la espera de una revolución que nunca vio.