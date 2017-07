Pablo, pablito y Villar

En los años del tardofranquismo apareció en las emisoras de radio un periodista deportivo, apellidado García, que muy pronto se hizo famoso por las "muletillas" con las que descalificaba a muchos dirigentes del fútbol, lo que era sinónimo del deporte, pues de fútbol y de las motos de un tal Nieto, vivíamos por entonces. Los ataques de ese periodista se dirigían principalmente contra el vicepresidente (de 1967 a 1975), y luego presidente, de la Federación Española de Fútbol, aún no era RFEF, Pablo Porta. Expresiones como: ¡Ojo al dato!; Pablo, Pablito, Pablete…; Chupópteros o Abrazafarolas, han quedado en mi memoria cuando muchas noches escuchaba la radio junto a mi padre.

José María García atacaba y vertía unas críticas que yo no entendía demasiado pero que describían el estado de corrupción en el que se encontraba el fútbol español, el deporte nacional en definitiva. Mi padre decía que el tal Pablo era un cacique. Pablo Porta mantuvo la presidencia entre 1975 y 1984, y no pudo presentarse a una nueva elección por una orden ministerial "ad hoc" que lo evitó; al parecer los olores del caciquismo ya eran insoportables, pero por entonces no se hablaba de corrupción. le sucedió por cuatro años José Luis Roca hasta 1988 y luego se inició el poder continuado hasta hace pocos días de Ángel María Villar, casi 30 años. En esos años se extinguió la furia española que, salvo un título, solo servía para que nos eliminaran en cuartos, y apareció el "tiqui-taca" que nos ha dado tantos títulos incluido el soñado mundial de fútbol.

Empero lo que parece que ha seguido igual es lo del caciquismo, enchufismo, despotismo, corrupción y cuantos términos de aprovechamiento de lo público para intereses privados puedan ustedes imaginar. García no habla en la radio pero, de hacerlo, es probable que pudiera usar los mismos vocablos. Asombra que se hicieran tales denuncias en aquellos años pero lo increíble es que durante 30 años de democracia el tal Villar haya sido capaz de, presuntamente, construir toda una red de corrupción clientelar futbolística. Y ahora todo el mundo, incluidos los medios deportivos, parecen verlo claro. ¿Hacia dónde miraban los medios de comunicación deportiva de Madrid y Barcelona, que son los que cortan el bacalao, todos estos años? ¿Estaban entretenidos en contarnos las mismas tonterías de los fichajes de cada verano? ¿Todos lo sabíamos y, a mayor gloria del deporte nacional, mirábamos para otro lado? Vale.