Separados fastidiamos

El conjunto de afirmaciones que realizan los representantes máximos del partido denominado Unidos Podemos, en relación a la crisis abierta en Cataluña, debería ser tema de estudio para una tesis en cualquier Facultad de Ciencias Políticas. Seguro que ya algún alumno avispado lo tiene como materia para su trabajo final de grado. También debería ser estudiado por la psicología clínica, como un caso de esquizofrenia, doble personalidad o desdoblamiento de caracteres; o más simplemente como "digo lo que me conviene según el caso y circunstancia".

Empero si hay alguna constante en el discurso de tal partido es que sus "compañeros y compañeras" de la izquierda, no me atrevo a utilizar el calificativo de camaradas, lo hacen rematadamente mal. Lo hicieron mal cuando no aceptaron que Pedro Sánchez fuera su vicepresidente, aunque luego votaron que no a un gobierno presidido por Sánchez (¿recuerdan?); y ahora lo hacen muy mal por apoyar que vuelva a regir la Constitución en Cataluña.

El camarada Iglesias, el camarada Echenique y todos sus colegas que admiran el socialismo revolucionario bolivariano tienen sin duda un objetivo en su actividad política. Me pregunto cuál puede ser. Quizás ustedes piensen que sea derrocar al Rey para instaurar una república, o bien que Mariano Rajoy deje de ser presidente del gobierno. Podríamos entonces tener un gobierno al estilo frente popular de todas las mareas y afines, presididos por ellos, claro, y con los compañeros y compañeras socialistas haciendo palmas por muñeiras, sardanas, bulerías, jotas y cuantos tonos y cánticos hay en lo que pasaría a llamarse, en sustitución de España, el estado multi-pluri-nacional de la península Ibérica menos Portugal.

Si este fuera su objetivo, habría que reconocerles una gran coherencia de pensamiento político a los camaradas Iglesias-Echenique. Ellos saben, y yo les recuerdo a ustedes por si su historia del pensamiento político les falla, que el camarada Lenin estaba totalmente de acuerdo con el principio de autodeterminación de los pueblos aunque esto fuera solo una herramienta para debilitar al imperialismo del capital. Separemos a los capitalistas para que luego el socialismo triunfe.

Si este es el objetivo de los camaradas les recuerdo a todos ustedes que la victoria del socialismo real terminó generando la Unión Soviética, país que era bien conocido por ser el "paraíso proletario de la libertad y de las riquezas terrenales" (sic). A lo mismo ese es el objetivo final de los camaradas Iglesias-Echenique. Estoy por preguntarle a la alcaldesa de Barcelona quien, con sus estudios de filosofía y pensamiento político, seguro nos aclara todas las dudas.