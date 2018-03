La familia y uno más

Miguel Ángel Vázquez, ese consejero de Cultura con aspecto de recién salido de la peluquería, nos ha puesto los pelos de punta… como los suyos. El árbitro de la elegancia andaluza se ha despeinado identificando con la reacción a quienes exigen claridad en relación con el embrollo económico de la herencia de Lorca. Según él, a "aquellos que siembran dudas parece que les molesta que el legado del poeta llegue por fin a Granada". M.A.V se ha apropiado de la figura de Federico y antepone el efecto mediático de la llegada de los fondos, supuestamente beneficioso para la Junta, a la explicación pormenorizada del uso del caudal público en un instante de gran sufrimiento social. Esto es, que el Petronio autonómico nos la está clavando doblada y a oscuras a los habitantes de la ciudad inteligente y transparente. Siguen cinco puntos que contradicen su discurso:

1-A la oposición municipal, según cuenta Puentedura, se le ha entregado la última página del informe de las casas subastadoras que evaluaron los fondos, pero no las hojas en las que se detallan los elementos y su valoración económica.

2-Nadie, salvo los que dicen que todo es público, conoce los términos del acuerdo de confidencialidad firmado entre la Fundación y la Caixa. En las redes ya se habla de 'La Caixa de Bernarda Alba', en clara referencia a la palabra que corona la soberbia obra teatral: "¡Silencio!".

3.- Una vez que los técnicos de la Junta, el Ayuntamiento y la Fundación Lorca ajustaron las cuentas a martillazos, y aún así no pudieron justificar el descuadre de un millón de euros, se afirmó que todo está ok, pero no se airearon las facturas ni se exigieron responsabilidades por el millón perdido.

4-Otra incógnita popular: el congreso codirigido por el marido de Laura y el programa de actividades con los que la ciudad de los rascacielos enlorqueció (del 5 de abril al 20 de julio de 2013, según ABC), que también se han acabado justificando con dinero público. ¿Quiénes fueron los organizadores, expertos, participantes e invitados? ¿Cuántas personas asistieron al concierto de Patti Smith? ¿Hubo gente que se apuntó al "gratis total"? ¿Cuál es el desglose de los gastos?

5-Lo que no me cabe.

Lo único claro es que el compañero sentimental de la sobrina del poeta, catedrático y prestigioso, también ejerce de comisario de la exposición Una habitación propia, que llega ahora a Granada tras haberse exhibido en la Residencia de Estudiantes. ¡La familia y uno más! ¡Viva la transparencia!