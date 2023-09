Alfacar, orgulloso tras ser conocido en toda España por el Grand Prix: "La fama del pan y del concurso no nos la quita nadie"

Alfacar ha amanecido este martes con la resaca del triunfo del Grand Prix del Verano, y sabiendo que su historia en el programa de televisión ya es conocida en toda España. La localidad de las panaderías ya era famosa en la provincia, pero ahora su Pan de Alfacar va de la mano junto al éxito de aparecer tres veces en horario de máxima audiencia en Televisión Española. Y es que ahora sí, los alfacareños pueden decir que son oficialmente campeones del programa. E incluso ya comienzan a ser más conocidos por el show televisivo que por su masa madre.

La final del lunes reunió en las pantallas a más de 1,5 millones de espectadores de media, con una cuota de pantalla del 16,9% de share, y a miles de personas en la pantalla gigante instalada en la Plaza de la Iglesia. Sumado al excelente dato de espectadores del primer programa (más de 2,5 millones) y al de la semifinal contra Yepes (1,4 millones), la visibilidad que ha tenido Alfacar a nivel nacional "es impagable".

Así lo aseguraba este martes a Granada Hoy la alcaldesa del municipio, Fátima Gómez, que iniciaba su jornada de trabajo en el edificio del Ayuntamiento con la alegría del triunfo, pero sabiendo que hay que seguir resolviendo problemas. El móvil no dejaba de sonarle para felicitaciones, y también para seguir con el trabajo del día a día de los alfacareños.

"Se trataba de la visibilidad. En primavera llegó un correo preguntando si queríamos participar, y el primer teniente de Alcalde sin decir nada contesta que sí. Cuando tres semanas después nos llaman para preguntarnos si concursaríamos de verdad, fue cuando hubo que tomar la decisión. Fue una moneda al aire, porque podía ser un éxito, o un fracaso de audiencia", ha destacado.

Guardar el secreto, una odisea

Por la calle la gente no hablaba de otra cosa este martes y recordaba la gran fiesta en la Plaza de la Iglesia. Los vecinos llevaban las camisetas azules del programa, que se han convertido en objeto de colección, y algunos paseaban incluso tarareando la sintonía. Una alegría que ya pueden mostrar, puesto que hasta que no se emitiera el programa no podían decir por contrato si habían ganado.

"El 31 de julio grabamos la final, y hemos tenido que mantener el secreto más de un mes. Por más que pedimos por favor que no lo dijeran, que se fuera cuidadoso con las redes sociales y demás, a alguno se le escapó. Aun así había muchos que no sabían nada, y lo apretada que fue la final vino bien para mantener el misterio", recuerda Gómez.

Juanfran Extremera, además de ser el capitán de los concursantes, también hizo de líder tras los programas ayudando durante agosto a tratar de mantener el misterio. "Estábamos siempre pendientes de las redes sociales, que nadie subiera nada que no debía y de borrar las pistas. Controlar a la gente que iba de público era más complicado".

"Nos dieron el trofeo en Madrid y lo trajimos escondido para que nadie lo viera. La gente nos preguntaba y nosotros intentábamos callarnos y decirles que tenían que esperar a la final", ha confesado a este periódico.

Ya con el misterio resuelto, el trofeo era objeto de coleccionista. Durante la realización de las fotografías de este reportaje, muchos niños y mayores se acercaban para coger la copa e inmortalizarse con ella. El premio de campeón se quedará en el Ayuntamiento, en la vitrina de los premios a Alfacar. Y quien quiera podrá verlo, porque, al fin y al cabo, es una victoria de todos los alfacareños.

Preguntada sobre el premio de 10.000 euros, la alcaldesa no le da importancia a la cantidad económica, asegurando que los gastos en los tres viajes a Madrid y toda la logística para emitir el programa en la Plaza de la Iglesia se han pagado con ese gran cheque que le entregó Ramón García.

"Hemos gastado, pero se pretendía buscar la visibilidad. Y se ha conseguido. Es impagable, y lo compruebas en noches como la de ayer. El pueblo hermanado como nunca. Anoche vino mucha gente de fuera, de otros pueblos, e incluso unos turistas de Barcelona que sabiendo que se vería en pantalla gigante se animaron a venir. A la gente que le gusta el Grand Prix y que tiene curiosidad saben que tienen en Alfacar un pueblo acogedor, y que ya además de tener el mejor pan de España también somos ganadores del programa", argumenta la regidora.

Eduardo Casanova, un alfacareño más

A la gran fiesta de la Plaza de la Iglesia se unió el actor Eduardo Casanova, que fue el padrino de los alfacareños en la gran final. Así como en la grabación lo dio todo, incluso llegando a revolcar a la alcaldesa por el suelo tras la prueba de La Patata Caliente, durante la emisión con los vecinos fue el alma de la fiesta, animando y disfrutando como un niño más que creció con el concurso.

"Eduardo quería venir a Alfacar por encima de todo después de vivir tan intensamente la grabación de la final, y aquí se convirtió en un alfacareño más. Ha sido muy entregado y ese punto de locura que él tiene es perfecto. Se dejó llevar y casi quería repetir el revolcón ayer en la plaza", recuerda entre risas Fátima Gómez.

Tras la victoria, el pueblo hoy recuerda la hazaña. La participación en el Grand Prix no ha cambiado el palpitar más local de este municipio, pero sí que ha llenado de orgullo a los vecinos. Muchos de ellos cambiaron su dinámica este verano para volcarse con la preparación de las pruebas, y ahora otros alfacareños seguirán el ejemplo de sus vecinos.

Juanfran Extremera reconoce que "mucha gente me ha llamado para empezar a entrenar, y yo intento que las clases de kárate y de crossfit sean amenas y que vengan a desconectar. Disfrutar y sufrir un poco, que tampoco pasa nada. En redes sociales todos hemos subido en seguidores, la gente de Andalucía y de Granada se ha volcado, nos piden fotos, y los comentarios son de agradecimiento".

Por su parte, la alcaldesa espera que TVE renueve el formato "porque ha tenido buena audiencia, y es un problema blanco y divertimento familiar". "Te podrá gustar o no, pero la televisión pública tiene que tener programas así. El programa es totalmente real, tiene de verdadero todo, un buen rollo increíble y una pasada. Las grabaciones se hacían largas y duras, pero no nos ha faltado ni agua ni comida en ningún momento. Nos han tratado de lujo", ha sentenciado la alcaldesa.