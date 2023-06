La alcaldesa de Armilla se querellará contra Vox y PP por relacionarla con el caso del secuestro de Maracena

La alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate, ha anunciado se querellará por delito electoral y calumnias contra algunos miembros de las candidaturas del PP y de Vox que han utilizado una información falsa para "perjudicarme electoralmente" durante la jornada de reflexión y la jornada electoral, según ha expresado la candidata socialista en una nota de prensa con membrete municipal. Tal y como reclama Cañavate, miembros de las candidaturas de los partidos de la derecha difundieron por redes sociales una información de un diario de tirada nacional que relacionaba la trama urbanística vinculada supuestamente al secuestro de Maracena con el municipio armillero.

Es más, la alcaldesa también interpondrá una denuncia ante la Junta Electoral por "delito electoral" contra el medio de comunicación El Español, que según Cañavate publicó "intencionadamente" una "información tendenciosa y falsa para perjudicarnos electoralmente" el pasado 27 de mayo, jornada de reflexión. La alcaldesa añade que "miembros" de las candidaturas del PP y Vox "se hicieron eco de la noticia falsa y la difundieron en redes sociales en la jornada de reflexión y electoral" en los que incluían "comentarios que agravaban el titular de la noticia".

El anuncio de la querella se produce en plena negociación por la conformación de Gobierno en el Ayuntamiento de Armilla. En las elecciones del pasado 28 de mayo, el PSOE de Loli Cañavate revalidó la victoria con 10 concejales, cifra que de forma conjunta suman el PP, del candidato Antonio Membrilla, con 8 ediles, mas los dos de Vox. La llave del gobierno la tiene IU-Para la Gente, formación con la que los socialistas mantienen abiertas negociaciones, aunque también existen conversaciones el bloque de derechas y la formación izquierdista que provocaría un cambio de color en la alcaldía armillera.

En la nota de prensa, el Consistorio armillero relata que el digital madrileño publicó el 27 de mayo una información titulada "La UCO amplía a Armilla la investigación de la trama urbanística por el secuestro de Maracena", un titular que la alcaldesa califica de "tendencioso" y que "no se corresponde en absoluto con el desarrollo de la información". "La noticia fue compartida en redes sociales por algunos miembros de las candidaturas del PP y de Vox a sabiendas que era infundada y tendenciosa", añade.

La alcaldesa, Loli Cañavate afirma que ha dado instrucciones a los asesores jurídicos que han estudiado los hechos producidos tanto en la jornada de reflexión como el mismo día de las votaciones y están preparando una querella tanto por delito electoral como por calumnias "contra el medio de comunicación y contra algunos miembros de las candidaturas del PP y de Vox".

A juicio de la alcaldesa, todo ello no deja de ser "una estrategia que no puede tolerar". "No todo vale", incide la alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate, que afirma que han sido constantes los ataques por parte de los miembros de las candidaturas del PP y de Vox que han realizado una campaña electoral sucia, de desprestigio, llena de acusaciones, escudados en perfiles en redes sociales falsos con el objetivo de dañar "mi imagen pública". Loli Cañavate se muestra convencida de que esto es algo que "no se puede permitir" y considera que esta situación "ha sobrepasado todos los límites".