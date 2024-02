Armilla aprueba su presupuesto para 2024, que ascienden a 24 millones de euros

El Pleno del Ayuntamiento de Armilla celebrado este miércoles ha aprobado definitivamente, con los votos a favor de los grupos municipales del PSOE e IU, el presupuesto para el ejercicio 2024 para el municipio metropolitano, que asciende a un total de 23.845.000 euros.

Según el equipo de Gobierno armillero, el Ayuntamiento tiene unas cuentas "equilibradas", que reflejan la realidad del municipio y donde priman la estabilidad presupuestaria, el control del gasto y el rigor contable, y da un impulso al funcionamiento y la eficacia del consistorio.

La alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate, ha recordado que con los presupuestos aprobados “los clubes deportivos, asociaciones culturales, juveniles y de mujeres recibirán la subvención aprobada y volverán a su actividad diaria".

Para la alcaldesa, “las cuentas reflejan las prioridades para garantizar los servicios públicos, inversiones, promover la sostenibilidad ambiental, políticas sociales y de igualdad y un compromiso con servicios como educación pública, cultura y actividades deportivas, además de avanzar en el saneamiento de las cuentas municipales”.

El PP votó en contra de los presupuestos y Cañavate los ha acusado de no defender a los armilleros. Vox votó asimismo en contra. "Lamento una vez más que el PP de Armilla solo defienda sus intereses y no los de los armilleros. No se alegran de que Armilla cuente con unos presupuestos aprobados".

Para Cañavate, los concejales populares de Armilla no son conscientes de que son concejales de su propio municipio. "Ustedes votan en contra porque cuanto peor para Armilla, mejor para ustedes, es la única línea argumental. ¿Cómo van a explicar ustedes a los vecinos de Armilla que se paralizan las actividades deportivas y culturales porque no aprueban el presupuesto?”, finalizó su intervención.

Manifiesto 8 de Marzo

El Pleno también aprobó el Manifiesto 8 de Marzo, con los votos a favor de PSOE, IU y PP, por el que el consistorio manifiesta su apoyo a la igualdad entre mujeres y hombres con motivo del Día de la Mujer. Una vez más, Vox votó en contra. “Ustedes no creen en la igualdad, ni en las políticas de igualdad, pero en Armilla somos un gobierno progresista, feminista, que cree en el derecho de la mujer a seguir avanzando”, afirmó la alcaldesa.

Para la alcaldesa, Loli Cañavate, el manifiesto que reivindica la igualdad, y afirma que el equipo de gobierno está comprometido por una sociedad más igualitaria, porque “no hay democracia si no hay igualdad”

En cuanto al discurso de algunos partidos, su discurso no ayuda a alcanzar esa igualdad porque “siguen reivindicando los privilegios masculinos, y consideran que las mujeres tienen ya demasiados derechos, y están haciendo creer, sobre todo, a la población más joven que “las mujeres ya hemos conseguido la igualdad”.

“Reivindicaciones justas, no queremos ser más, pero si queremos ser lo mismo”, añadió la concejal de IU, María Ángeles Bernabé, que añadió "el Manifiesto 8 de Marzo está aprobado y consensuado por el Consejo Municipal de la Mujer".

Por su parte, la concejala de Igualdad, Manuela Bertos, recordó en su intervención que aunque han sido mucho los avances gracias al movimiento feminista y España es referente internacional en leyes que han puesto en marcha medidas y recursos para reducir la igualdad, las leyes no bastan. “Son necesarios cambios estructurales que hagan evolucionar la sociedad hacia la justicia y equidad”. Los niños y niñas de Armilla se unen a las reivindicaciones y celebran el Día Internacional de la mujer” que participarán en el acto de la lectura del manifiesto el 8 de Marzo en la Plaza del Ayuntamiento.

La concejala ha repasado los motivos recogidos en el Manifiesto 8 M por los que seguir reclamando a los poderes públicos medias para alcanzar la igualdad, como el incremento de medidas para que esa igualdad sea real y efectiva; una mejor educación en igualdad; más medidas de control para evitar la discriminación laboral y salarial, el cumplimiento de los planes de igualdad de empresa… entre otras.