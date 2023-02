"Asuntos urbanísticos y de todo", posibles móviles del secuestro según el entorno de la concejal de Maracena

El entorno familiar de la concejal de Maracena, Vanessa Romero, secuestrada por la pareja de la alcaldesa Berta Linares el pasado martes y que se liberó de su captor en Armilla, apunta a asuntos "principalmente urbanísticos" de anteriores legislaturas como posible móvil del secuestro sufrido por la edil. En declaraciones efectuadas por los periodistas frente a la Comandancia de la Guardia Civil de Granada, en la zona Norte, Esperanza Romero, tía y a la vez concejala del Grupo Mixto en el Consistorio, cree que Romero "tenía documentación importante" en su poder, y que había sido relegada de la cartera de Urbanismo al negarse a firmar algunos documentos, como también abunda otro familiar, Antonio, en declaraciones a La1.

Vanessa Romero ha vuelto a prestar declaración esta mañana en la Comandancia de la Guardia Civil de Granada capital donde estaría reconociendo dos armas supuestamente usadas por el secuestrador para perpetrar el rapto, un machete y una pistola al parecer falsa. En las puertas del mismo, la tía y también concejal de Maracena, Esperanza Romero, que antes pertenecía al grupo de Adelante Andalucía, ha explicado no sin ciertas vaguedades que "teníamos bastantes sospechas de algunas cosas, pero ya que ha pasado esta cosa tan desagradable, esperamos a que dé lugar a que salgan a la luz. No puedo decir cuáles son porque mientras no las tenga claras, y que la justicia diga que eso estaba ahí, no voy a decir diga que esto es por esto", ha apuntado Romero.

La tía de la concejal ha matizado que "Vanessa no ha sido explícita ante los demás" sobre los posibles asuntos que han llevado a este suceso, aunque apunta que "creo que tenía documentación importante, urbanística, principalmente, pero creo que de todo", ha contestado a preguntas de los periodistas. Ante otra cuestión sobre si esas sospechas podían salpicar a su sobrina al haber sido edil de Urbanismo de Maracena, Esperanza Romero descarta esa opción "porque ella es la primera legislatura en la que está y esto viene de antes". Si por esa época se entiende que es la de Noel López, anterior alcalde de la localidad y en la actualidad secretario de organización del PSOE-A y secretario segundo de la Mesa del Parlamento de Andalucía, la tía de la concejal secuestrada contestó que "sí".

"Ella cree que la causa es que no firmó una documentación durante su etapa en Urbanismo", ha incidido Esperanza Romero ante los medios de comunicación, versión también apuntada por otro familiar llamado Antonio en Televisión Española. ¿Había tiranteces? "Sí, más o menos. Tampoco quiero confirmar nada porque estoy dentro de la oposición y puedo tener consecuencias, pero sí, es lo que sospechamos", abundó la tía de la edil.

"Va a hablar porque por todo lo que está pasando, ya que la han obligado, va a hablar. Es posible que sea para destapar cosas", ha remarcado Esperanza Romero, que apunta a que su sobrina "llevaba mal" que la hubieran relegado del cargo de Urbanismo a un área de menor importancia, por lo que la familiar no descarta que, tras este episodio, deje la política.