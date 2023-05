Detenido el hermano de la mujer asesinada en Las Gabias

El hermano de la mujer asesinada este pasado sábado en la Urbanización de Los Chopos, en el término municipal de Las Gabias, ha sido detenido por la Guardia Civil por su presunta implicación en la muerte a la embarazada y a su hijo de tres años.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil a este periódico, habría sido este hombre, de 36 años, quien presuntamente habría acabado con la vida de su hermana, de 38 años y de su sobrino, de tres años, tras allanar la vivienda de la localidad metropolitana de Granada que la mujer compartía con su pareja.

Por el momento, la Guardia Civil continúa trabajando en la investigación para esclarecer las causas del trágico suceso. Las fuentes han apuntado a que el hecho de que, en un principio, no se encontrara ningún signo de un posible robo ni de forzamiento en el perímetro de la finca sería compatible con que la víctima pudiera haber abierto la puerta al detenido, al tratarse de su hermano, o que este contara con llaves.

Un destacamento de la Policía Judicial de la Comisaría Central en Madrid ha viajado hasta Las Gabias para colaborar con el instituto armado en los trabajos de campo y para tratar de extraer todas las evidencias posibles del caso.

Este caso sigue siendo investigado por las fuerzas de seguridad como posible delito de homicidio o asesinato debido a que las muertes de los dos fueron "violentas". Este pasado sábado los agentes estuvieron visionando las cámaras de videovigilancia de los chalets vecinos al lugar donde se produjeron las muertes, para tratar de esclarecer las causas de tan trágico suceso.

Fuentes cercanas a la investigación han comentado que, a su llegada a la vivienda unifamiliar, los Bomberos encontraron a la mujer embarazada muerta sobre un gran charco de sangre, y que el cuerpo del niño se encontraba en su cama. Además, había rastro de humo, aunque se desconoce el origen concreto de este último y no se produjo ningún aviso a Emergencias por causa de un incendio.

Una vez personados en el lugar los numerosos efectivos de Policía Local, Guardia Civil, sanitarios y bomberos, estos últimos procedieron a la apertura forzosa de la puerta principal, siendo entonces cuando fueron localizados los cuerpos sin vida de una mujer, en avanzado estado de gestación, y del niño. La puerta principal no estaba forzada.

Las autopsias, claves en el suceso

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, vaticinaba este domingo que el resultado de la autopsia a los dos cuerpos "será fundamental" para tratar de esclarecer las causas, "y a partir de ahí las líneas de investigación se irán reduciendo".

Fernández también confirmaba que se estaban investigando las causas de ese conato de incendio en una de las zonas de la vivienda, que no llegó a prender en el domicilio, y ha mostrado "confianza absoluta" en que se pueda esclarecer las causas de este trágico suceso.

"Se mantienen todas las líneas de investigación y todas las hipótesis abiertas de este hecho que es luctuoso, terrible, tremendo y trágico. Estoy convencido de que la Guardia Civil va a ir acorralando y acotando el círculo sobre quien haya sido autor o autores de este tremendo hecho", mantenía el delegado.

La mujer fallecida era natural de la localidad de Torredelcampo, en Jaén, y los vecinos de este municipio de más de 14.000 habitantes están en 'shock' por lo ocurrido. El alcalde, Javier Chica, explicaba este domingo que los vecinos "aún no pueden creer" lo ocurrido con esta vecina, una "muy buena mujer, querida y educada" de una familia "muy trabajadora y conocida" en el pueblo.

"La gente está consternada en el pueblo, no se habla de otra cosa porque aquí nos conocemos todos; parece que son cosas que no pasan en la vida real o que les ocurren a otros, pero cuando le toca a una vecina de tu pueblo, duele", ha confesado el regidor, quien ha hecho hincapié en las trágicas circunstancias de lo ocurrido. "Un niño y una mujer embarazada, esto no tiene nombre", ha clamado, confiando en que "caiga todo el peso de la ley sobre el autor o los autores" de estos hechos.

Según las primeras informaciones, un hombre, al parecer la pareja de la víctima, fue el que avisó en torno a las 9:15 horas a los servicios de emergencia del 112 en las Islas Baleares de que se estaba produciendo un robo en su vivienda en Granada, en la calle Arache de esta zona del municipio gabirro. Al parecer, el alertante no se encontraba en casa por un viaje de trabajo. Según han confirmado varios vecinos de la zona, el hombre es piloto de avión, y viajaba mucho por motivos laborales.

La alcaldesa de las Gabias, María Merinda Sábada, pedía "prudencia" sobre este suceso a la espera de que avance la investigación, y también precisaba este sábado que en su llamada al 112, la pareja de la víctima advirtió de que alguien había intentado acceder a la vivienda y que, posteriormente, ya no lograba comunicarse por teléfono con su mujer.

La regidora local confirmaba que en un primer momento una dotación de la Policía Local acudió hasta la vivienda, dada la cercanía de la comisaría de la localidad con la calle en la que ocurrió el suceso, pero que los agentes no encontraron inicialmente nada "raro". No se veía ningún signo de un posible robo, ni de forzamiento en el perímetro de la finca, aunque al parecer sí era visible la presencia de sangre en el inmueble desde una de las ventanas, ha detallado la regidora.

El hallazgo de sus cuerpos sin vida en la casa tras el aviso desde otra comunidad autónoma de quien era la pareja de la mujer fue la noticia más comentada en los colegios electorales de la localidad de Las Gabias. La tranquilidad de esta urbanización, repleta de viviendas unifamiliares y chalets con jardín y/o piscina situada entre Churriana de la Vega y Las Gabias, se vió rota por completo con la llegada este sábado por la mañana de múltiples efectivos de Policía Nacional, Guardia Civil, Bomberos y efectivos sanitarios.