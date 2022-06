Espadas afirma en Granada que ha llegado "el momento de decidir" sobre la Sanidad que quieren los andaluces

El candidato socialista a la Junta de Andalucía y secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha dejado claro, durante una visita a Las Gabias, que ha llegado “el momento de decidir” para los andaluces a la hora de votar el 19-J entre “una sanidad en jaque con las derechas o un sistema de salud reforzado con más sanitarios, inversión y medios con el PSOE” para garantizar la consolidación e impulso de este servicio público.

En un encuentro sectorial junto al secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, Espadas ha apostado por resolver los problemas de la “Andalucía real”, advirtiendo de que, “cuando la sanidad se pone en jaque, se demuestra que las derechas no creen en un servicio básico como es la sanidad”. “El Gobierno de Moreno Bonilla ha recibido del Gobierno de España más fondos que nunca, sobre todo para sanidad, pero ha hecho una gestión ineficaz y ha priorizado la sanidad privada a la pública, transfiriéndole recursos públicos”, ha dicho.

Por ello, Espadas ha instado a los ciudadanos a que piensen en la sanidad cuando acudan a votar y recuerden que fue “un gobierno de progreso el que ha construido la infraestructura que sostiene el sistema sanitario y que ahora apuesta por su refuerzo, recuperando a los profesionales sanitarios, tras años en los que no se ha invertido lo suficiente en ellos”.

En este sentido, ha lamentado que Moreno Bonilla, a pesar de tener recursos, despidiera a 8.000 sanitarios. De hecho, ha llamado la atención sobre los 400 millones de regalo fiscal que Moreno Bonilla le hizo al 1% de las rentas más altas de Andalucía, un dinero con el que se podría haber mantenido a esos sanitarios. “No ha invertido lo que se le transfirió y no sabemos dónde ha mandado los recursos que le llegaron”, ha apostillado el líder socialista.

Espadas ha insistido en los diferentes modelos de las derechas y la izquierda, “con un compromiso claro por la sanidad pública frente al modelo Ayuso de Moreno Bonilla, con la peor sanidad de España”. “Hacer un Ayuso en sanidad es cargarse el servicio público, pasando en una sola legislatura a que Andalucía sea la penúltima en gasto por habitante y la última en camas. Los votantes tienen la oportunidad de votar por una sanidad pública mejor o una sanidad mediocre con una derecha que nunca creyó en ella”, ha concluido.

A preguntas de los periodistas, el candidato ha valorado el debate electoral que tuvo lugar ayer y ha afirmado que “Moreno Bonilla y Olona han conseguido que no se quede ni un solo voto progresista en su casa pese a la fecha elegida para que hubiera una baja participación”. “Los dos debates han sido muy clarificadores. Hemos identificado y desmontado la careta de Moreno Bonilla de manera exitosa”, ha aseverado, recordando que no ha presentado propuestas o puesto sobre la mesa su gestión real. “Tampoco ha dicho claramente si aceptaría o no a Vox, que le ofrece la mano”, añade.