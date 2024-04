Suspendido el pleno extraordinario de Maracena para "evitar más crispación"

"Evitar tensión política". Este es el argumento que han expuesto todos los grupos políticos de Maracena (PP, PSOE, IU, Vox, Maracena Conecta, Quiero Maracena, y la concejal No Adscrita Soledad Carmona) para suspender este sábado el pleno extraordinario que había sido convocado por el equipo de Gobierno 24 horas antes. Un capítulo más del lío existente en este municipio del Área Metropolitana que vivirá el próximo martes una moción de censura.

Aunque, según a quien se pregunte, han sido otros los motivos que han llevado a la cancelación de este pleno. La oposición, formada por PSOE, IU y Quiero Maracena, ha denunciado que los dos puntos del orden del día de este pleno se han caído a horas de celebrarse al no estar fundamentados y no poder ser elevados.

El edificio consistorial ha permanecido cerrado toda la mañana. Solo ha abierto sus puertas para que los portavoces de los grupos políticos entrarán poco antes de las 12 del mediodía y salieran casi 40 minutos después tras confirmarse la cancelación. Un centenar de vecinos esperaban y han apoyado posteriormente a la oposición, la única que ha hablado con la prensa presente en la localidad.

Según han informado los portavoces de PSOE, IU y Quiero Maracena, el pleno convocado este viernes tenía dos puntos: dar cuenta de las denuncias formalizadas por el equipo de Gobierno y pedir que se remita la documentación de expedientes de 16 años de gobiernos socialistas a órganos de control y fiscalización. "Para dar cuenta hay que tener documentos que leer. Eso no se nos ha entregado, lo pedimos a mediodía de ayer, y finalmente ese punto se quitó", ha argumentado Carlos Porcel.

"El otro punto del día era una moción política sesgada que, al no pasar por comisión informativa, no estaba dictaminada, por lo tanto se tenía que votar su inclusión por todos los grupos. Habrán visto que no tenían por donde cogerlo, porque en el informe de la secretaria se dice que no hay ningún tipo de información, y entonces han tenido que dar un paso atrás", ha relatado el portavoz socialista.

Preguntados por esta versión, fuentes del equipo de Gobierno del Ayuntamiento maracenero no han querido valorar que esto haya sido así y se han limitado a asegurar que han propuesto la suspensión del pleno para "evitar mayor crispación", como finalmente ha ocurrido.

Porcel ha asegurado que este nuevo capítulo político es "una vez más un despropósito y un intento de cambiar las normas de juego". "Queremos volver a la normalidad. A que Maracena este pendiente de los temas importantes, y estamos de acuerdo en que este circo debe parar".

Por su parte, la concejal Amabel Adarve, quien será la que tenga el voto decisivo en la moción de censura que se debatirá este martes, ha asegurado que lo ocurrido este sábado es "una muestra más de la improvisación que ha tenido este Ayuntamiento durante todo este tiempo, y una muestra más del desgobierno hasta el último día. No han aportado documentación necesaria para poder debatir".

Antonio Segovia, el portavoz de IU, ha asegurado que la política "es algo mucho más serio que lo que está ocurriendo en Maracena" y que lo vivido con este pleno convocado y desconvocado en 24 horas "es la prueba más manifiesta del desgobierno y la improvisación".

"No se puede uno acostar convocando un pleno, y despertarse al día siguiente desconvocando un pleno. Era un pleno sin sentido, al que le faltaba documentación para poder analizar el debate, y al final han sido ellos mismos los que nos han dado la razón y lo han suspendido. Un poco de seriedad, porque esto es alimentar ese circo que ellos mismos han montado", ha declarado.

Denuncia por acoso de una trabajadora

Este sábado se ha conocido, además, que la viceinterventora del Ayuntamiento de Maracena ha denunciado al alcalde, Julio Pérez (PP), por el acoso laboral y personal que esta habría sufrido durante esta misma semana. Esta denuncia ha sido interpuesta ante la Guardia Civil por las presiones que este le habría hecho para elaborar un informe técnico.

Los portavoces de la oposición han confirmado esta versión este sábado, asegurando que este es "otro frente más" que se le abre al alcalde, y que una vez más se ataca a los trabajadores, tras la denuncia a principios de semana de la Policía Local de Maracena, que denunció al regidor por presuntas injurias y calumnias.

"Una vez más se ataca a los trabajadores. Estamos con la viceinterventora y con el gran trabajo que ha hecho siempre. El alcalde, una vez más, abriendo más frentes, por si no tenían pocos", ha afirmado Adarve, palabras a las que luego se han sumado tanto Porcel como Segovia.

"Esto es una muestra más de esta locura que se está viviendo. Se están usando las redes sociales del Ayuntamiento ya no solo para atacar la gestión pasada del PSOE, sino para atacar a trabajadores que siempre han hecho su trabajo perfectamente. La Policía también los denunció por injurias hace unos días. Y ahora la denuncia de la interventora", decía el portavoz socialista.