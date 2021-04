Roba un coche, lo conduce sin carné, tiene un accidente y acaba detenido en Granada

La Guardia Civil ha detenido en Benalúa a un joven de 27 años, con numerosos antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de robo de uso de vehículo después de que sufriera un accidente con el coche que había robado.

El siniestro se produjo sobre las 8:00 horas del pasado día 30 de marzo a la altura del kilómetro 4,8 de la carretera A-4002, en las inmediaciones de El Fargue. El detenido se salió en una curva de la carretera y volcó en la cuneta, destrozando la furgoneta que conducía. Él resultó ileso.

Una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Granada fue requerida por unos usuarios que presenciaron el accidente y los agentes, al llegar, localizaron e identificaron al conductor de la furgoneta. En ese momento el presunto ladrón no fue detenido porque el propietario del vehículo aún no sabía que esa noche le habían robado la furgoneta y no la había denunciado.

El ladrón sabía que en el momento en el que denunciaran el robo del vehículo sería detenido, por lo que ha procurado estar oculto a la Guardia Civil cada vez que han ido a buscarlo a su casa. Los agentes de Benalúa lo localizaron este 17 de abril por la mañana en una de las calles del pueblo y lo detuvieron inmediatamente.

Este individuo fue sorprendido por una patrulla de la Guardia Civil en la localidad de Gor el pasado día 17 de marzo por la mañana conduciendo una furgoneta que había sido robada unas horas antes en Benalúa con las llaves puestas.

Posteriormente la Guardia Civil comprobó que este individuo era también presunto autor de dos delitos de robo con fuerza en interior de vehículos y de un delito contra la seguridad vial por conducir careciendo de permiso de conducir por no haberlo obtenido nunca.