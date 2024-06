El primer premio en el XI Concurso de Emprendimiento de la UGR es para la spin-off Iberolam

La empresa maderera granadina IberoLam Timber&Technology ha sido galardonada con 3.000 euros tras recibir el primer premio en la categoría de spin-off en el XI Concurso Universitario de Emprendimiento 2023 de la Universidad de Granada, destinado a fomentar e impulsar la puesta en marcha de proyectos emprendedores y empresas surgidas de la Universidad.

El premio, en las categorías de spin-off, iniciativas emprendedoras y menciones, ha sido entregado por el rector de la Universidad, Pedro Mercado, y reconoce “la innovación, la creación de valor, la sostenibilidad y la contribución al desarrollo social y económico” de esta compañía impulsada por el proyecto europeo LIFE Wood for Future y constituida en 2023 por investigadores y propietarios forestales de chopo y pino de la provincia de Granada.

El concurso cuenta con el apoyo de Santander Universidades y la colaboración del Consejo Social de la UGR, la asesoría Escoem y Cámara Granada.

La compañía se propone “fabricar y poner en el mercado nuevos productos estructurales innovadores de madera de proximidad –chopo y pino– basados en la mezcla inteligente de materiales de baja huella de carbono”.

Se tratará de la primera fábrica de este tipo de productos en el centro y sur de España y tiene entre sus objetivos contribuir a descarbonizar el sector de la construcción y dar cumplimiento a las futuras exigencias de las normativas nacionales e internacionales para edificación pública y privada en materia de sostenibilidad, así como facilitar la transición del sector hacia una construcción industrializada, que reduce los plazos de montaje y genera menos residuos, con mayor eficiencia energética y menor consumo de agua.

Entre sus productos, surgidos de la I-D-i de la UGR en el marco del proyecto LIFE Wood for Future, se encuentran las vigas laminadas de chopo y pino, con huella de carbono negativa, y los forjados prefabricados mixtos de madera y hormigón, con huella de carbono cero.

El sector de la construcción en madera está en pleno auge en todo el mundo, con una demanda del 300% en los últimos años que no se ve satisfecha por el aumento de la oferta, que ronda el 100% en el mismo periodo. Actualmente, solo existen tres fábricas de madera contralaminada en España y hay dos más en proyecto. Todas ellas se localizan en el Norte de la Península.

Entre los compromisos ambientales y sociales de IberoLam Timber&Technology se encuentran la mitigación del cambio climático; la conservación, renovación y crecimiento de nuestros bosques; la lucha contra la despoblación rural; una construcción más ecológica y sostenible; empleos verdes más dignos e igualitarios; y generar salud y bienestar a nuestros territorios.

IberoLam Timber & Technology acomete precisamente ahora su primera ampliación de capital para dar el salto a la fabricación. Actualmente, la empresa tiene su sede en Gran Vía, en el vivero de empresas de la Universidad.

La presidenta de IberoLam, Victoria Carreras, ha expresado su agradecimiento a la Universidad de Granada y a UGR Emprendedora por el premio, “que supone un importante impulso para esta joven empresa”, así como a los accionistas que han confiado en el proyecto “como precursor de un cambio de paradigma hacia una nueva gestión sostenible de nuestros recursos forestales y una construcción más ecológica en Andalucía”, y a todos los socios y colaboradores de LIFE Wood for Future.

Por su parte, el coordinador de LIFE Wood for Future, el catedrático de la UGR Antolino Gallego, ha recordado que “la construcción industrializada con madera está ya irrumpiendo en Andalucía, que es el mayor mercado de la construcción en España. Pronto veremos proyectos de edificios en altura en Andalucía. Por orgullo, no nos podemos permitir que esto se haga por empresas de fuera, como ha ocurrido en muchas ocasiones. La Alhambra y nuestros monumentos se hicieron con madera andaluza, y, por tanto, no deberían ser rehabilitados con madera del norte de España o el centro Europa. Tenemos que ser los andaluces quienes fabriquemos productos de madera técnica para la construcción con nuestros propios recursos naturales”.