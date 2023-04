La hamburguesería Goiko llega por fin a Granada

La cadena de hamburguesas Goiko Grill llega por fin a Granada. Tras anunciar hace un año su desembarco en la ciudad en una operación que finalmente no cuajó, Goiko ya prepara su primer establecimiento en Granada. Y lo hace en el centro de la ciudad, concretamente en la Plaza de la Trinidad, donde ocupará los bajos de un edificio de apartamentos.

Desde hace unas semanas el local está en obras y ya se ha colocado el cartel que desvela el nombre del establecimiento Goiko, lo que alegrará a los amantes de estas hamburguesas. Con este primer local, la hamburguesería se suma al resto de cadenas que ya están implantadas en Granada.

Las obras se calcula que estarán terminadas en unas dos semanas. A partir de ahí, se procederá a fijar la fecha para la inauguración. Goiko tenía ya presencia en la cercana Málaga y en Jaén, pero había demanda de que abriera un establecimiento en Granada.

El reto viral de un granadino

De hecho, hubo un hecho viral a principios de este año con el reto de un granadino amante de esta cadena de hamburguesas que tenía que ir a Málaga a consumirlas y al que la propia cadena puso un reto. Se trata de Edu Laraño, que tenía que vestir la camiseta de Goiko cada día de 2023. Además, si Edu conseguía movilizar el hashtag #GOIKOENGRANADA, será considerado embajador de GOIKO y la marca acelerará su primera apertura en esta ciudad. Por supuesto, Edu también disfrutará de un año de GOIKO gratis (sin necesidad de viajar hora y media en coche a Málaga).

¿Es esta apertura consecuencia de ese reto? La realidad es que ya está todo preparado para que en poco tiempo la cadena abra su negocio de hamburguesas "gourmet con chorreo".